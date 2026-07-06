Caso Balogun: FIFA rechazó apelación de Bélgica quienes amenazaron tomar "otras acciones"

La repuesta de Bélgica

El citado medio, informó que la RBFA tomará "otras acciones" en torno a este caso. "Hasta la fecha, la RBFA aún no ha recibido ningún fundamento para esta decisión, ni ha recibido la información que ha estado solicitando desde el inicio de este procedimiento para obtener una copia de la decisión y la justificación que declara al jugador elegible, así como el informe del árbitro. Lo cual constituye una violación de las normas de la FIFA", apuntaron.

"La RBFA ha informado a la Federación de Fútbol de Estados Unidos que impugna la elegibilidad del jugador, en caso de que este figure en la lista del equipo arbitral. Esto deja abiertas todas las demás acciones legales", sentenciaron.