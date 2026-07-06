A horas del choque entre Bélgica y Estados Unidos por los octavos de final del Mundial, y en medio del escándalo por la decisión de la FIFA de levantarle la sanción a Folarin Balogun, desde Bélgica amenazaron con "tomar acciones" ante rechazo a su pedido de apelación.
sigue el escándalo
Caso Balogun: FIFA rechazó apelación de Bélgica quienes amenazaron tomar "otras acciones"
Desde Bélgica anunciaron que advirtieron a EEUU que "impugna la elegibilidad del jugador, en caso de que este figure en la lista del equipo arbitral".