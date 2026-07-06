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sigue el escándalo

Caso Balogun: FIFA rechazó apelación de Bélgica quienes amenazaron tomar "otras acciones"

Desde Bélgica anunciaron que advirtieron a EEUU que "impugna la elegibilidad del jugador, en caso de que este figure en la lista del equipo arbitral".

FIFA rechazó apelación de Bélgica quienes amenzaron tomar otras acciones

FIFA rechazó apelación de Bélgica quienes amenzaron tomar "otras acciones"
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Según informó el NY Times en las últimas horas, la Real Federación Belga de Fútbol (RBFA) emitió un pedido de apelación ante el levantamiento de la sanción al entender que "otra alternativa que impugnar la elegibilidad de Balogun para el próximo partido".

Sin embargo, este pedido fue rechazado por el comité de apelación de la FIFA, quienes declararon "inadmisible" este pedido. Argumentaron que la RBFA "no es parte en el proceso y, por lo tanto, no tiene legitimación para apelar la decisión".

La repuesta de Bélgica

El citado medio, informó que la RBFA tomará "otras acciones" en torno a este caso. "Hasta la fecha, la RBFA aún no ha recibido ningún fundamento para esta decisión, ni ha recibido la información que ha estado solicitando desde el inicio de este procedimiento para obtener una copia de la decisión y la justificación que declara al jugador elegible, así como el informe del árbitro. Lo cual constituye una violación de las normas de la FIFA", apuntaron.

"La RBFA ha informado a la Federación de Fútbol de Estados Unidos que impugna la elegibilidad del jugador, en caso de que este figure en la lista del equipo arbitral. Esto deja abiertas todas las demás acciones legales", sentenciaron.

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