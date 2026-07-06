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Mundial |

no le sobró nada

España derrotó en la hora a Portugal y está entre los ocho mejores del Mundial

Con un gol de Mikel Merino en la hora, España clasificó a los cuartos de final dónde espera por Estados Unidos o Bélgica.

Mikel Merino le dio el triunfo a España.

Mikel Merino le dio el triunfo a España.

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Era uno de los choques más atractivos de los octavos de final de este Mundial, sin embargo, dejó gusto a poco el rendimiento de ambos equipos. España venció 1 a 0 a Portugal para meterse en los cuartos de final del Mundial dónde espera a Estados Unidos o Bélgica.

El partido comenzó con dos llegadas importantes para la selección española, teniendo la más clara a los siete minutos cuando una pelota filtrada dejó a Oyarzábal ante el golero pero el remate se perdió contra el palo izquierdo. Minutos más tarde, Diogo Costa metió una doble tapada brutal, primero ante Yamal y luego frente a un tiro de Baena.

La más clara para el elenco portugués iba a llegar a los 40 minutos, cuando luego de un tiro de esquina, la pelota le quedó a Nuno Mendes en el vértice del área pero la pelota pegó en el travesaño.

La segunda mitad bajó notoriamente su ritmo e intensidad, pero que tuvo a la selección comandada por Luis de la Fuente como la protagonista de las acciones pero careciendo de profundidad para romper el cero.

Sin embargo, cuando comenzaba a jugarse el primer minuto del adicional, un tiro libre para España lo ejecutó Merino de manera rápida, dejando mal parado al fondo portugués. Tras una serie de toques, Ferran Torres metió un pase filtrado espectacular para que apareciera por el centro del campo Mikel Merino, que remató bien colocado para vencer a Diogo Costa y poner en ventaja a España.

Pese a que terminó sufriendo, España se metió con autoridad en los cuartos de final del Mundial en dónde aguarda por el ganador del partido entre Estados Unidos y Bélgica.

España

Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Pedri (85' Mikel Merino), Dani Olmo (85' Fabián Ruiz); Lamine Yamal, Álex Baena (75' Ferran Torres), Mikel Oyarzabal (97' Borja Iglesias).

DT: Luis de la Fuente

Portugal

Diogo Costa; João Cancelo (71' Diogo Dalot), Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes (56' Nelson Semedo); Vitinha (83' Bernardo Silva), João Neves; João Félix (71' Rafael Leão), Bruno Fernandes, Pedro Neto (83' Francisco Conceição); Cristiano Ronaldo.

DT: Roberto Martínez

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