Castaingdebat aclaró que no fusionarán el Sistema Nacional de Cuidados con Pronadis

El Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC) atraviesa un momento de incertidumbre tras la salida de Daniel Radío al frente de la Secretaría Nacional de Cuidados y el anuncio del subsecretario del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Armando Castaingdebat, de la fusión entre el SNIC con el Programa Nacional de Discapacidad (Pronadis).

En un comunicado publicado el 1° de julio el Mides anunció la unión del SNIC con Pronadis para crear una sola dirección con dos áreas temáticas, encabezada por Gabriela Bazzano. La psicóloga había sido designada como directora de Pronadis, y, si se da la fusión, sería responsable de ambas carteras.

Julio Bango, exdirector del sistema, afirmó en diálogo con Montevideo Portal que el Mides no puede decidir de forma unilateral la fusión del SNIC con Pronadis, ya que es una política interinstitucional, no está centralizada en ese organismo.

Sistema o Secretaría

Armando Castaingdebat declaró ayer a este medio que «por ahora» no se pretende unir el Sistema Nacional de Cuidados con Pronadis, como se afirmó en los documentos publicados, sino «solo lo que corresponde al Mides», es decir, la Secretaría Nacional de Cuidados. Esta distinción, lejos de ser una nimiedad, implica cambios esenciales.

El SNIC se creó por ley en 2015, con votación unánime de todos los partidos, con dos objetivos principales: garantizar cuidados a personas dependientes y profesionalizar el trabajo de cuidadora o cuidador (lo que también apunta a disminuir la tasa de feminización de la labor).

De acuerdo a esa normativa el SNIC está compuesto por:

Junta Nacional de Salud. Un ámbito interinstitucional presidido por el Mides en el que participan otros ministerios como Economía, Salud, Trabajo, Educación; la OPP, el CODICEN de la ANEP, el BPS, el INAU y el congreso de intendentes.

Un ámbito interinstitucional presidido por el Mides en el que participan otros ministerios como Economía, Salud, Trabajo, Educación; la OPP, el CODICEN de la ANEP, el BPS, el INAU y el congreso de intendentes. Secretaría Nacional de Salud. Brazo articulador que funciona en la órbita del Mides. El sueldo de la persona a cargo de este ámbito sale de rentas generales, no es dependencia directa del ministerio.

Brazo articulador que funciona en la órbita del Mides. El sueldo de la persona a cargo de este ámbito sale de rentas generales, no es dependencia directa del ministerio. Comité Consultivo de Cuidados. Lo componen delegados del PIT-CNT, de la sociedad civil organizada a través de organizaciones representativas en el ámbito del contenido de la ley, del sector académico especializado y de las entidades privadas que prestan servicios de cuidados.

El anuncio oficial del Mides, que no ha cambiado, afirma que se unirá todo el SNIC con Pronadis. La ley establece que las decisiones que afecten el SNIC deben ser tomadas en el ámbito de la Junta, que sesiona por iniciativa del Mides, pero eso no ha sucedido hasta ahora.

Desde la Red Pro Cuidados se recibió con preocupación esa información ya que se entiende que, de ser cierta, el SNIC perdería su esencia, la visión sistémica. Además, la reducción de una política interinstitucional a un programa manejado por un solo organismo afectaría de forma directa los programas. Por ejemplo, el programa «Sello, cuidando con igualdad», que aborda la corresponsabilidad en primera infancia, depende del MEC, INAU, el área de infancia de la Secretaría de Cuidados del Mides y de InMujeres. Ese programa, y otros de características similares, se sostienen por la articulación, y no se sabe cómo podría afectarlos la centralización.

La declaración de Castaingdebat a este medio cambiaría el panorama a futuro. No se ha hecho ningún anuncio oficial con esta aclaración o cambio de idea. De todas formas, una transformación institucional de esa naturaleza debe hacerse en la ley presupuestal que se tratará en 2021. Desde la Red Pro Cuidados declararon a Legítima Defensa que no queda claro si la unión entre la Secretaría y Pronadis también debe hacerse en ese ámbito ni si debe sesionar la Junta para autorizarla.

Dependencia y discapacidad

Se dé como se dé la fusión, su funcionalidad está en discusión. Los integrantes del Comité Consultivo la catalogaron de «debilitamiento institucional» y «retroceso del desarrollo de las políticas sociales» en un comunicado publicado en las últimas horas.

En el texto explican que la población objetiva de Pronadis y el SNIC no es la misma. No todas las personas en situación de discapacidad requieren cuidados, ni todas las personas que requieren cuidados están en situación de discapacidad. El SNIC tiene 4 poblaciones objetivo de acuerdo a la ley «y ninguna de ellas es la población con discapacidad per se, sino aquella que también está en situación de dependencia».

Otro punto que marcan es que los objetivos son distintos, lo que se refleja en la diferencia de jerarquía institucional que tienen el SNIC (el documento parte de la premisa de que se uniría todo el sistema con Pronadis, ya que es la declaración oficial con la que cuentan) y Pronadis.

El comité plantea «insatisfacción con el proceso de comunicación y la falta de intercambios y justificación de las decisiones tomadas» y solicita «urgentes explicaciones» del Mides y de la Junta Nacional de Cuidados.

Política «de países ricos»

Castaingdebat aseguró que el SNIC es una buena política «de países ricos» y que debe ser ajustada a la realidad nacional. Sin embargo, afirmó que no habrá recorte presupuestal y que ninguna de las políticas o programas se eliminarán. Hasta ahora se sabe que se eliminaría un puesto jerárquico.

En la Secretaría Nacional de Cuidados actualmente trabajan 60 personas, pero solo 10 son contratos presupuestados del Mides. Las otras 50 personas son profesionales independientes con contrato de consultoría que vence en agosto, y tampoco saben qué pasará con su trabajo si se da la fusión.

El subsecretario declaró a Caras y Caretas que «la idea es poder llegar a más gente con el presupuesto que definió el gobierno anterior». El 30 de junio venció el plazo legal para que la Secretaría Nacional de Cuidados presentara el Plan Nacional de Cuidados y la propuesta presupuestal quinquenal; ese mismo día Radío dejó el cargo y el plan no ha sido publicado.

Desde el Sindicato Único de Asistentes Personales (SUAP) explicaron que les preocupa la continuidad del programa, la regulación laboral, la asignación presupuestal y la situación de trabajadores que no han sido llamados a hacer el curso de atención a personas en situación de dependencia, pero actualmente están amparados por decreto hasta octubre.

Hay personas en lista de espera para tener asistente personal, por eso, afirmaron desde el sindicato, no alcanza con mantener el presupuesto, hay que aumentarlo. Además, aseguraron que en la administración pasada el presupuesto se iba fijando año a año y esta vez ya les informaron que se decretará y quedará fijo por 5 años. Es decir, la misma partida insuficiente por todo el período.

El 3 de junio representantes del SUAP y Fuecys mantuvieron una reunión con Radío en la que le expresaron estas preocupaciones. Aseguran que el entonces secretario se mostró abierto y dispuesto a comunicar a las autoridades del Mides que era necesario no solo mantener el presupuesto del programa, como declaró Castaingdebat, sino también aumentarlo. Días después Radío fue separado de su cargo.