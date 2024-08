25 de agosto: Día de la Patria y del Comité de Base

Lo importante sería hablar del esfuerzo que hay que hacer de acá a octubre para ganar, con mayorías parlamentarias y, si se puede, en primera vuelta. Y quizás de algo más importante aún que es que valga la pena ganar. Que el triunfo no nos dé solamente un festejo, que le permita a la gente volver a soñar, a luchar para nuevas conquistas…

¿Qué mejor lugar, pues, que el comité de base? Algunos dirán que hay hoy otros medios de militancia no presencial. Puede ser y bienvenidos sean. Pero no perdamos jamás el mano a mano con los militantes mirándolos a los ojos. Eso lo precisa la gente, pero sobre todo es fundamental para los dirigentes, para que no pierdan ese cable a tierra. Además, el comité de base cumple una función de la que se habla poco. Es lo que hace del Frente Amplio algo único en el mundo.

En efecto, frentes populares han habido muchos. En la década del 30 del siglo pasado tuvieron su cuarto de hora. Ahora, incluso, reaparecen en muchos países de Europa como acción a la fuerza que ha tomado la llamada “nueva derecha”, aunque de nuevo tiene poco. Por eso, alrededor del mundo miran al FA como un fenómeno político digno de estudio. ¿Qué es lo que le ha dado esa fuerza, que vuelve a ser opción tras medio siglo de vida? Los comités de base tienen las llaves para develar esta incógnita.

En efecto, el Frente es una coalición de fuerzas, movimientos y partidos… Así nació también: comunistas, 26 de marzo, los movimientos de Rodríguez Camusso, Michelini, Roballo, entre otros escindidos de los partidos tradicionales. Pero desde su fundación hasta hoy hay otro gran protagonista que son los y las frentistas. Esos y esas que por encima de sectores eran frentistas y como tales le daban, a lo que pudo ser una mera coalición, el carácter de una fuerza política, como hoy todo el mundo reconoce que es. Así le llaman hasta nuestros adversarios: una fuerza política. Su avance incontenible le llevó tres veces seguidas al gobierno, para perderlo en segunda vuelta por tres decenas de miles de votos apenas. Y en segunda vuelta contra la unión de siete partidos. Ese avance, incontenible por la derecha, es lo que ha hecho que diera a luz la coalición de gobierno. Así debiera de llamarse, pero en el bautismo le pusieron “multicolor”, como el arcoiris. Luego le ratificaron la partida y la nombraron “Republicana”. Yo diría de desgobierno y antifrentista. Solo esas dos cosas les unen durante cuatro años.

El año electoral uno los oye y, salvo la tintinea antifrentista, nadie puede creer que tengan algo en común. Es más, no parecen haber integrado el mismo gobierno. Ojeda y Manini presentan un plan de seguridad, pero fueron gobierno cinco años. ¿Por qué no lo aplicaron? Tabaré Viera propone reducir las horas de trabajo, pero fue ministro y no habló del tema… Y así podríamos seguir…

Y ese intangible que hace que una importante coalición, que no se une para repetir cargos sino para transformar el país, hacerlo más justo, más sensible con las necesidades de los sectores más vulnerables, sea algo más: una fuerza política.

Antes de integrarme a un sector, me incorporé hace más de un lustro como frentista. Y allí fui a un comité de base. Y me afilié. Y tengo el deber de decirlo, para los que están pensando dar el paso: rodeado, entre otros, de fundadores del comité, nunca, jamás, me hicieron sentir un recién llegados.

Este 25 de agosto, este domingo, aunque el “frío queme”, no nos vamos a rendir. Nos vamos a encontrar en cuanto comité nos dé el tiempo de llegar. En alma estaremos sintiendo “Salú’ patria querida y salú Frente Amplio”.