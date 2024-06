Ascensión de un nuevo orden represivo

La concepción de libertad que proclama el liberalismo se circunscribe con exclusividad a la de mercado, imponiéndose con toda la violencia consecuente con la conculcación de derechos y libertades que pudieran cuestionarla. Las ultraderechas vernáculas se distancian de sus antecesoras tradicionales, elevando el aspecto represivo al nivel de un ritual oscuro que glorifica la coerción, la violencia y el sometimiento. Además de la crítica indignada a la naturaleza de estas normas, he expuesto casos concretos de monstruosidades represivas que hasta hace unos días consideraba extremas, ya que la represión deja de ser un medio para convertirse en fin en sí mismo, donde cada acto es celebrado como triunfo de la fuerza bruta sobre la libertad expresiva. Por ejemplo, en la detención y procesamiento de los abogados de Almeida y Darabos (C&C, “Elogio de la protesta” 10/5/24) o la represión a los jubilados argentinos y al sindicato de marinos y los adolescentes del Liceo Zorrilla en Uruguay (C&C, “La crueldad también a palos” 14/6/24). Sin embargo, son ahora extremos superados, no solo en magnitud, sino en la implementación del suplicio, la irracionalidad y la barbarie. Culminaba el artículo de la semana pasada anunciando mi participación en la marcha contra la ley que estaba en discusión en el Senado argentino, en la que preveía represión. No suelo acertar prognosis, pero mientras me reunía con compañeros a tomar el subterráneo, los celulares se plagaron de recomendaciones para suspender la asistencia por la violencia desatada. Sin embargo, no fue obstáculo para que nos reuniéramos con aquellos que regresaban, y juntos cortaramos las avenidas Corrientes y Medrano con cacerolazos, junto a los integrantes de la asamblea popular del barrio donde participo. En otros puntos de la ciudad se vieron expresiones similares de resistencia y solidaridad.