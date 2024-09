Denunciantes usufructuarios: el viaje circular de la ultraderecha

Con una retórica que recuerda el momento cúlmine de la fábula del escorpión y la rana, Milei envenena su propio entorno político, atacando no solo a sus adversarios, sino al tejido mismo que sostiene la esfera pública, los medios de comunicación y la información. Como escribe Eduardo Fidanza en el diario Perfil, desde una indignada óptica liberal, lo de Milei no es solo delirio, es la embestida desbocada de un pacto suicida, donde el escorpión no puede evitar picar a la rana, incluso cuando es su única oportunidad de cruzar al otro lado.