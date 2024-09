¿Ficción o realidad narco en Montevideo?

En la pasada entrega del programa Palabras Prohibidas, comenté al periodista Eduardo Preve y al candidato a senador por la lista 1001, Juan Castillo, el impacto que me produjo esta serie y las dudas sobre sus supuestos vínculos con la realidad. Casualmente, Eduardo Preve también la había visto y le provocó el mismo impacto. Si bien la historia se desarrolla en España, el protagonista es el argentino conocido como “Chino” Darín (Ricardo Mario Darín), hijo del mejor actor de Hispanoamérica.

En la serie, la trama gira en torno a un grupo de poderosos empresarios y políticos que, desde las sombras, controlan los engranajes del narcotráfico y la corrupción en la ciudad portuaria. A través de una red impenetrable de influencias, sobornos y amenazas, logran mantener un flujo constante de cocaína, burlando a las autoridades y eludiendo a la Justicia con un sistema corrupto de complicidades. Este intrigante relato podría parecer solo una ficción televisiva, pero los recientes escándalos en el puerto de Montevideo sugieren paralelismos inquietantes con la realidad.

En los últimos años, el puerto de Montevideo se ha visto envuelto en una serie de operativos que han destapado el contrabando de grandes cantidades de cocaína hacia Europa. Tan solo en 2024 se incautaron casi 8 toneladas de esta droga que pasó por el puerto en contenedores con destinos como España, Portugal y Bélgica.

Estas incautaciones, escondidas entre productos legales como arroz, harina de soja o budines, no son casos aislados. Las investigaciones apuntan a posibles fallas en los sistemas de escaneo y control aduanero, así como a la participación de actores locales en la facilitación de estos envíos.

Al igual que en Mano de Hierro, donde la conexión entre los responsables del puerto y los narcotraficantes es directa, en Montevideo existen fuertes indicios de que la infraestructura portuaria ha sido utilizada como un canal clave para el tráfico de drogas. Lo más alarmante es que, en algunos casos, estos cargamentos pasaron por los controles sin ser detectados, lo que ha generado investigaciones y la separación de funcionarios de Aduanas.

El puerto de Montevideo, como el de la serie, es un punto crucial en el mapa del narcotráfico internacional. Su posición estratégica y su capacidad para conectar con mercados europeos lo convierten en un objetivo atractivo para las redes criminales. A pesar de los esfuerzos por modernizar los controles y adquirir nueva tecnología, la realidad es que las autoridades uruguayas se enfrentan a un desafío mayúsculo: combatir una estructura criminal que, como en Mano de Hierro, parece tener raíces profundas en el sistema mismo.

Desde 2020, se han descubierto varios cargamentos significativos de cocaína que llegaron a Europa a través del puerto de Montevideo. En junio de 2024 se incautaron 4 toneladas en el puerto de Barcelona, España, en un contenedor con bolsas de arroz que había pasado previamente por Montevideo. En agosto se encontraron 3,6 toneladas en Lisboa, Portugal, dentro de un contenedor que transportaba harina de soja y también había pasado por nuestra capital portuaria. En total, solo en 2024 casi 8 toneladas de cocaína fueron transportadas a través del puerto de Montevideo y posteriormente incautadas en Europa.

En el puerto de Amberes, Bélgica, se han incautado varios cargamentos de cocaína provenientes del puerto de Montevideo en los últimos años. Uno de los casos más recientes ocurrió en diciembre de 2023, cuando se descubrieron 2,16 toneladas de cocaína ocultas en un contenedor que transportaba budines y vermú, que había pasado por Montevideo. En total, entre varios operativos, la incautación ascendió a 3,4 toneladas de cocaína, sumando también otra partida de drogas que venía de Ecuador. Amberes es uno de los principales puntos de entrada de cocaína a Europa.

Eduardo Preve señaló que la serie está inspirada en la realidad, agregando que “acá, por ejemplo, está pasando en Montevideo que nos estamos convirtiendo en un gran puerto de salida de la cocaína que viene por la hidrovía. Los narcos son muy inteligentes y en Bolivia y Perú han dejado de sacar directamente a puertos europeos porque es mucho más sospechoso un cargamento proveniente de esos países; así que bajan la cocaína en Paraguay en avionetas, después viene todo por la hidrovía o por vía terrestre a Montevideo o Buenos Aires, y de aquí sale para Europa”.

Nuestro invitado añadió: “Lo grave, en el caso de Montevideo, es que han fallado todos los controles; incluso teniendo oportunidad como para hacer goles”. “Cuando vi la serie pensé que esto mismo pasa en el puerto de Montevideo”. “El cargamento de cuatro toneladas tenía un valor, en origen, de 100 millones de dólares; puesto en Europa, son 600 millones de dólares”. “Como para no existir todo ese mecanismo de corrupción a efectos de saltear controles aduaneros y policiales…”.

En el intercambio de informaciones, le señalé que, en la serie, el encargado del servicio portuario tiene dominado al Ministerio del Interior y la Policía solo entra al puerto si él lo autoriza. Por otra parte, aun cuando haya escáneres, siempre termina siendo un ser humano el que está detrás. Preve contestó que hay un solo escáner, que llegaron tres más, pero todavía no están operativos. “En noviembre de 2019, el Gobierno anterior abrió una licitación para comprar un escáner que en febrero de 2020 se estaba por adjudicar, pero el Gobierno actual dejó sin efecto ese llamado e hizo uno nuevo, primero por un escáner solo, hasta que un privado presentó la iniciativa de poner tres escáneres en el puerto. El Gobierno la aceptó e hizo un nuevo llamado, esta vez por tres, y la licitación la terminó ganando esta empresa norteamericana, en medio de algunos conflictos, porque una de las empresas, que había cotizado un poco mejor e iba a complementar con tecnología china, provocó la queja de Estados Unidos, por lo que entraron en juego otros intereses que no se ven a simple vista. Estados Unidos no quería que ganara la empresa que utiliza tecnología china y terminó ganando la que usa tecnología americana. Nos tardamos cuatro años y medio en poner los escáneres; hace un año y medio que sabemos quién ganó y recién llegaron en junio para estar operativos en octubre. Además, en ese año y medio las autoridades no fueron capaces (lo están haciendo ahora contrarreloj) de edificar los lugares donde tienen que ir los escáneres con las condiciones adecuadas para proteger la salud de los trabajadores del puerto de los rayos X”.

Se ha llegado a decir que con estas adquisiciones se podrá inspeccionar el 80 % de los contenedores, con lo que quedaría un 20 % fuera de control. Casualmente, los narcos tienen calculado que aun perdiendo el 20 % de sus envíos, el negocio sigue siendo excelente. Como sea, ese 80 % es un delirio, ya que, a nivel mundial, se escanea un promedio del 10 % de los contenedores. Además, toda esa tecnología termina siempre supeditada a la voluntad de control del ojo humano, el cual en algunas ocasiones falla sin mala voluntad de los operarios y en otras porque está científicamente demostrado que los bolsillos llenos disminuyen la capacidad visual.

Preve concluyó preguntándonos si sabíamos en cuántas ocasiones se logró detectar droga solamente por las imágenes, desde que está el escáner en el puerto, o sea, en más de una década. Una. Todos los demás casos de incautaciones se dieron porque llegó información advirtiendo sobre algunos cargamentos.

El debate que plantea esta situación es si las instituciones tienen la capacidad de erradicar esta red de corrupción interna o si, al igual que en la ficción, el control sobre las rutas del narcotráfico seguirá siendo ejercido por manos invisibles que manipulan las reglas a su antojo. Lo cierto es que, hasta que no haya resultados contundentes, el puerto de Montevideo seguirá siendo un nodo clave en una trama real que supera la ficción.