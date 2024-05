La influencia oriental sobre Milei

Aún no ha producido proporcional indignación la continuidad de los privilegios de casta, cuanto la vertiginosa incorporación a ella de los más recientemente incorporados a la política. Como el de la senadora del partido gobernante “La Libertad Avanza” (LLA), la pastora evangélica salteña Vilma Bedia, quien para no extrañar a sus queridos por la distancia, incorporó al personal del Senado a sus tres hijos, a un hermano, una sobrina y su cuñada. Varios integrantes más de su familia se sumaron como asesores de otros senadores de LLA mientras ella hizo lo propio con parientes de los que ofrecieron tan cara hospitalidad laboral. El propio vocero logró que su hermano fuera contratado en el Ministerio de Defensa, entre tantos otros. En el Senado se trató el proyecto sobre tablas S-615-/24 firmado por la totalidad de las bancadas y votado a mano alzada unánimemente en 49 segundos, sin siquiera mencionar su carácter, triplicándose su propia dieta, además de incluir un 13° estipendio anual. Los supuestos anticasta arguyeron que no sabían qué votaban. Es a la vez curioso que Educación, Trabajo y Cultura ya no son ministerios sino simples secretarías de un ministerio a cargo de una amiga presidencial, llamado “Capital Humano”. Inversamente, la Secretaría General de la Presidencia tiene rango de ministerio a cargo de la hermana, al igual que el amigo vocero presidencial. La draconiana motosierra no se ensaña con la casta sino con particular filo sobre recursos vitales como las jubilaciones y pensiones.

Dos días después tuvo lugar la cena “show” de la “Fundación Libertad”, una especie de think-tank que reúne a CEOs de las principales empresas, mandatarios y exmandatarios con economistas liberales. Trajo un par de sorpresas oratorias para el Río de la Plata. Por un lado el presidente uruguayo Lacalle Pou sorprendió concluyendo que el goce de la libertad tenía dimensiones diferenciales según el nivel de acceso a los bienes y servicios básicos, lo que debería leerse como un reconocimiento del retroceso de la libertad en su país, ya que todos los indicadores económico-sociales en su gobierno registran una tendencia regresiva en la distribución de la riqueza. Dijo pelearse con Hobbes en épocas estudiantiles cuando sostenía que el “hombre es lobo del hombre” confirmando más tarde que la humanidad superó la violencia del “estado de naturaleza” demostrando la falsedad de la aserción. Sin embargo, erigió un Leviatán en materia represiva. La Ley de Urgente Consideración dedicó las 2 primeras secciones, los 10 primeros capítulos y los 126 primeros artículos a empoderar fuerzas represivas y endurecer normas penales, algo inspirador para el protocolo represivo de la ministra Bullrich en la orilla contraria. No solo contradijo en la práctica lo sostenido en la disertación, sino que omitió los resultados obtenidos con la excusa esgrimida del combate contra la inseguridad. El año pasado la tasa de homicidios de Montevideo fue casi similar a la de Caracas (12.6 contra 13.4), donde también se aprecia el desigual impacto en la composición social ya que disminuye en la costa (sur). Del 2020 al 2023 la cantidad de homicidios se incrementó, la de hurtos y rapiñas se mantuvo casi constante a pesar del gran incremento del subregistro ante la molicie para la radicación policial de denuncias. Para continuar con las sorpresas, se mostró partidario de un Estado fuerte cuando en todo su mandato se viene verificando una retirada y contracción del Estado de varias de sus funciones, precisamente las más acuciantes para los arrojados a la vera del camino. En consonancia con tal foro, la libertad mentada es exclusivamente la de empresa, como cuando consideró al Mercosur como un corset que impide el juego en canchas grandes. La narrativa reciente oculta que en campaña consideraba al Estado como lastre y abogaba por su minimización, a la espera del siempre moroso “derrame”.

Ni el progresismo uruguayo ni menos aún su izquierda lograron transmitir algo de su experiencia a pares argentinos, algo inverso con las influyentes derechas y ultraderechas. Resulta ilustrativo el caso del expresidente Lacalle Herrera, padre del actual, a quien traigo a colación sin atribuir a la genética inclinación ideológica alguna. Además del lazo sanguíneo, resulta pública la convergencia no solo partidaria sino del lineamiento interno llamado “herrerismo”, al que debe agregarse la ausencia de toda crítica o distancia respecto a la gestión paterna. En la década del ‘90, pleno auge del Consenso de Washington, protagonizó el tándem con Carlos Menem que hubiera despedazado el Estado uruguayo con la venta de las empresas públicas que se implementó en la otra orilla, si no fuera por el referéndum revocatorio que lo impidió. Pero fue más explícito aún cuando disputó un nuevo período presidencial en este siglo contra Pepe Mujica, quien lo derrotó. Allí fue conocido el nuevo vocabulario ultraderechista que hoy utiliza Milei. Por primera vez escuche la metáfora de una motosierra (no sin antes haber favorecido el monocultivo de eucalipto como simple materia prima) como instrumento de recorte de la inversión pública, desvalorizó al entonces candidato Mujica por su vivienda, a la que calificó de “sucucho”, y propuso crear peluquerías y baños en los asentamientos con fines higiénicos y desodorizantes entre otras medidas y expresiones de indisimulable cuño racista. Una razón más para una futura exploración sobre las influencias de la derecha uruguaya sobre la narrativa y programática neofascista argentina.

Cuando fue el turno de Milei, comenzó un verdadero stand-up para incomodidad de los asistentes que no sabían si acompañar sus groseras humoradas, las burlas a críticos y adversarios ridiculizando sus argumentos o ejemplificaciones con voz gangosa, muecas e infantilismos, para culminar con simplificaciones grotescas de aspectos complejos de la economía. Comenzó tratando de hacer una definición del dinero en versión kindergarten, sin advertir que culminaba expresando el concepto de “forma total o desplegada del valor” del capítulo primero de “El Capital” de Marx, cosa fue reapropiada en toda la vulgata marginalista de la que aparentemente abreva el presidente.

La hipotetizada influencia oriental sobre Milei me alienta a explorar en un futuro, más allá de los mohínes, vocabulario y exabruptos reaparecidos entre los tándems o trenes más evidentes de Lacalle H.-Menem y Macri-Lacalle P.-Milei, aspectos más sustantivos de las intenciones legislativas y disciplinadoras de unos y otros. ¿Cuánto se parecerán la Ley Ómnibus argentina a la LUC uruguaya y sus sucedáneas posteriores?

Lacalle Pou parece haberle sugerido: “Haz lo que hago, jamás lo que digo hacer, aunque di lo que digo, así no se reirán de tí”.