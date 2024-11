La ventaja los pone nerviosos

Los problemas para la aspiración de continuidad del actual oficialismo no se detienen en el conjunto de los votos ya decididos, de acuerdo a los sondeos de opinión pública, sino que alcanzan el universo de los indecisos, cuya composición mayoritaria parece integrarse de gente que votó partidos de la coalición pero que no tiene gran entusiasmo por votar a Delgado, por lo que, en rigor, está definiendo si se resta y no si se suma. El FA en ese universo sólo tiene para ganar de forma neta, porque no puede perder un voto que antes no fuera suyo, y no lo era. Como es imposible que todo ese batallón de votantes se incline por renovarle la confianza al oficialismo, la migración más bien puede aumentar. Por ejemplo, Delgado debería captar el 75 % de los votos que aparecen indecisos en la encuesta siempre amigable de Equipos para recién empatar con Orsi. Una verdadera proeza, pero en algunas encuestas es hasta peor, porque ya proyectaron los indecisos y no le da y no queda de dónde rascar, como en el caso de la consultora Opción.