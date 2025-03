Rápida ojeada a los candidatos derechistas para mayo

Maldonado

Comencemos por una candidatura caída, la del exdiputado de Cabildo Abierto, Sebastián Cal. El aspirante a intendente renunció tanto a su candidatura como al partido militar, luego de que su expareja lo denunciara por violencia de género y la Justicia le impusiera la prohibición de acercarse a menos de 500 metros de la mujer. Sin embargo (nobleza obliga), debo acotar que ser denunciado no implica ser culpable del delito en cuestión. Habrá que esperar a ver cómo se defiende Cal, que dice tener pruebas de su inocencia. Como sea, el escándalo le asestó un golpe fatal a su carrera política.

El legislador, integrante de la coalición del anterior gobierno, se hizo muy conocido luego de que Sergio Secinaro (director de “Crónicas del Este”) difundiera grabaciones de las tres conversaciones que mantuvo con él. Cal le había dado informaciones explosivas, como los vínculos del entonces ministro del Interior, Nicolás Martinelli, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, el Partido Nacional y el narcotráfico con Gonzalo Aguiar, el empresario asesinado el 26 de febrero de 2024. Cal especificó que Aguiar “era muy cercano al herrerismo” y que “le puso plata a Penadés”, agregando que el empresario lo amenazó a él personalmente, por lo que “por primera vez en mi vida debía andar con una 9 mm en la cintura”.

Como Cal estaba negando lo que había dicho, el periodista se vio obligado a difundir los audios.

Los dos candidatos fuertes del Partido Nacional en Maldonado son Miguel Abella y Rodrigo Blás. Abella es el alfil del intendente Enrique Antía (Todos por Maldonado), y pese a que Blás lo supera en capacidad, corre con la ventaja de estar apoyado por la formidable maquinaria electoral de Antía, amo y señor de la comarca.

El empresario inmobiliario Rodrigo Blás fue denunciado por la DGI en 2014 al considerar que el empresario nacionalista incurrió en un delito de defraudación tributaria, mediante la subescrituración de terrenos en un fraccionamiento de Maldonado, pactando en las escrituras un precio inferior al que cobraban. Tiempo después debió pagar una multa millonaria por tales maniobras, aunque el hecho no le aparejó consecuencias políticas.

Del otro lado del muro están los candidatos frenteamplistas Óscar de los Santos, la edil Susana Hernández y el diputado del MPP Eduardo Antonini, siendo el exintendente el que parece tener más posibilidades de triunfo, aunque no la tendrá fácil, ya que los blancos han hecho en ese departamento un proselitismo descomunal usando el poder económico de la comuna.

“El Flaco” también ha tenido que enfrentarse a la Justicia; pero todas las demandas nacionalistas en su contra cayeron, una por una, quedando clara su intachable conducta.

Otro candidato que ha dado lugar a comentarios es Rolando Rozenblum, que aspira a ser alcalde de Punta del Este por el Partido Nacional. El expresidente de la Cámara Empresarial de Maldonado es apoyado por el dirigente nacionalista Diego Echeverría.

En 2006, Rolando y su padre, Isidoro Rozenblum, fueron condenados en Brasil por el juez Sergio Moro por el delito de corrupción activa, en el marco de la Operación Pôr do Sol, que metió el diente a los envíos ilegales de dinero al exterior. A Rolando le dieron diez años y a su padre cinco, y poco después los fiscales les confiscaron el equivalente a 10 millones de dólares que ambos tenían en Suiza. Sin embargo, atendiendo a problemas de salud, se les concedió el beneficio de prisión domiciliaria; más como la posibilidad de volver a la cárcel se hizo inminente, se fugaron.

La pregunta es: ¿les importará algo de esto a los votantes puntaesteños?

Canelones

Uno de los candidatos del Partido Nacional para la Intendencia canaria es Sebastián Andújar, el mismo que en 2015, siendo diputado por Canelones, tuvo que pedir perdón tras ser denunciado por falsificar firmas de sus compañeros de partido y librar cheques sin fondo. Eso no le impidió asumir como presidente de la Cámara de Representantes en marzo de 2023 y ser ahora candidato a intendente.

Andújar cuenta con el apoyo del sector de Javier García y dentro del Partido Nacional deberá medir fuerzas con Alfonso Lereté, que tiene el apoyo de Álvaro Delgado.

Lo de Lereté es curioso porque su estilo virulento de hacer política es más parecido al de Javier García que al de Álvaro Delgado. Su camino a la candidatura lo hizo atacando y calumniando una y otra vez al exintendente Yamandú Orsi, obviamente, sin éxito. Esa costumbre de ensuciar de manera irresponsable lo llevó a ser denunciado por difamación e injurias en julio del año pasado por sus declaraciones del 4 de abril en el programa Desayunos Informales, del canal 12. El diputado denunció irregularidades en obras de AFE (Terminal Artigas) involucrando a un empresario encargado de una obra de refacción; pero el aludido demostró, con la documentación pertinente, que Lereté lo había difamado públicamente señalándolo como estafador. Con su clásica verborragia venenosa, el nacionalista lo había acusado de integrar “la banda de la 711”.

Un intendente debe tener una personalidad equilibrada, mesurada, que le permita lograr acuerdos y tender puentes, como lo hacía Yamandú Orsi. Lereté, que pretende ocupar ese cargo, carece de tales virtudes y lo que le gusta hacer, por que está en su naturaleza, es volar tales puentes.

Salto

Increíblemente, Carlos Albisu es candidato a intendente del departamento de Salto con el apoyo de Álvaro Delgado. El escándalo que estalló, tras usar a la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande para colocar a dedo a sus correligionarios del Partido Nacional, tendría que haber sellado el fin de su carrera política; pero ahí está, con toda la maquinaria nacionalista apoyándolo. En 2024 tuvo que renunciar cuando todas sus maniobras fueron expuestas; pero continúa en la política sin mostrar el menor pudor.

Artigas

Igual de increíble es que la exdiputada nacionalista Valentina Dos Santos estuvo a un milímetro de ser candidata a intendente por el Partido Nacional luego de haber sido condenada por la Justicia en 2014 a seis meses de prisión con libertad a prueba y dos meses de tareas comunitarias por el delito de usurpación de funciones. Dos Santos era suplente del intendente de Artigas, Pablo Caram, y cayó involucrada en la causa que investigaba el pago de horas extras de forma irregular a funcionarios de la comuna.

Sin embargo, si gana el Partido Nacional nuevamente en mayo, ya hay promesas de colocarla como directora general de la Intendencia. O sea que, si ganan los blancos, continuará la joda en el departamento más pobre del país, saqueándose los recursos de sus ciudadanos.

Me da pena; pero no me pidan indulgencia. Los pueblos tienen los gobiernos que se merecen, así sea por ignorancia o desinterés en controlar a sus autoridades.

Montevideo

Martín Lema, el candidato a intendente por el Partido Nacional (que aún no encuentra las millonarias facturas perdidas del Mides) promete cerrar TV Ciudad si es elegido intendente, porque gasta mucho. Sin embargo, mantener en este quinquenio a los canales 4, 10 y 12 nos costó decenas de millones de dólares por año y nunca lo vimos quejarse. La bruja Glenda Roldán ya selló su destino al decirle que podrá ser intendente, pero de Flores; de Montevideo, no. Yo que él, ya me iba para mi casa.

Otro candidato multicolor es el ultraderechista Roque García, un coronel retirado de 59 años que fue elegido como candidato a intendente de Montevideo por Cabildo Abierto. Nacido en el barrio de Punta Carretas, ingresó a las Fuerzas Armadas a los 15 años y alcanzó el grado de coronel en 2012. Participó en misiones de paz en países como Camboya, Congo, Haití y Costa de Marfil, y se retiró en 2020.

Es insólito, pero este defensor de los violadores de derechos humanos y de la dictadura blanquicoloradamilitar (1973-1985) está casado con una funcionaria de la oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, por lo cual divide su tiempo entre Ginebra, Suiza y Montevideo. En realidad, vive en Suiza, pero, al decir de Darwin Desbocatti, se autopercibe montevideano.

García niega la existencia de los escuadrones de la muerte en la era pachequista; pero entra rápidamente en contradicciones y acepta como lógico que algún grupo de policías quisiera tomar justicia por mano propia. El militar justifica las acciones ilegales descalificando a las víctimas y dando el mensaje de que merecían ser ejecutadas.

Aunque sus posibilidades de triunfo son casi nulas, que un sujeto semejante alcanzara una posición tan alta de poder sería un peligro para las instituciones democráticas.

¡Basta de descanso! La lucha continúa

El Frente Amplio no debe dormirse en los laureles del triunfo de noviembre. Si bien la mediocridad de sus contendientes lo favorece, retener las intendencias que ya tiene y alcanzar otras requerirá de una campaña que despabile a los electores, sobre todo en el interior del país, donde el caudillismo impera.

En Durazno, donde Aidemar González logró el milagro de salir electo diputado por la lista 1001971, se puede comenzar a soñar con la Intendencia; pero ni allí ni en el resto del país la contienda será sencilla, porque si algo saben hacer los blancos es crear clientelismo político comprando voluntades con prebendas políticas. En cada departamento han sabido amarrar decenas de miles de votos usando las necesidades de la gente.

Esperemos que el Frente Amplio realice una campaña inteligente y audaz, sin tibiezas, y todos los dirigentes de primera línea se gasten las suelas de los zapatos yendo una y otra vez a apoyar a los candidatos locales.