Todos somos México

¿Será que, en un tema de Estado, los órganos de la política exterior del país actúan como brazo ejecutor de un candidato? Este es un tema de todos y cuando hablen las autoridades deben poderlo hacer en nombre de todos y todas. ¿Hubo consultas interpartidarias? ¿Se comparte la información con todos y todas?

En segundo lugar, me impactó y molestó bastante que, lejos de dar señales de que estamos ante un tema que no es de partidos o sectores, si no de los uruguayos, todos y todas, dio mensajes en sentido contrario. No solo contó que el canciller y el embajador ante OEA lo informaban a él, sino que se lanzó en una diatriba contra el Frente Amplio. Como siempre, la respuesta que le aconsejan los publicistas es “la culpa es del Frente”.

Criticó a Orsi, a la mesa del FA… Olvidó que los enemigos, en esto, deben ser de todos: son los que violan el derecho internacional y las garantías del asilo político. Claro, es un tema que él conoce solo por relato…

La tercera cosa de Delgado que nos dejó perplejos fue su ignorancia sobre el instituto del asilo. Es sabido que Ecuador sostiene que obró como lo hizo porque al exvicepresidente Glas se le requería por delitos comunes y por lo tanto no correspondía otorgarle asilo. Bueno, Delgado se sumó a esa interpretación del instituto del asilo. Ignorancia pura.

Cuestión de Estado

El que determina si hay causal de asilo o no es el Estado otorgante del mismo. Luego, el Estado donde ocurren los hechos puede brindarle o no salvoconducto. Se inicia ahí un proceso de negociación diplomática.

Pero decir “se le requiere por delitos comunes, ergo no corresponde otorgar asilo y podemos violar la integridad territorial y la inmunidad diplomática de otro Estado” es barbarie pura. ¡Qué fácil sería negarlo! Videla pudo haber dicho al embajador de Austria que Wilson era requerido por delitos comunes. Porque no olvidemos que el Partido Nacional tuvo que vivir estas vicisitudes, por lo menos aquel Partido Nacional que enfrentó al régimen militar del 73.

Wilson estuvo asilado en el exterior, junto a varios de nosotros, del 73 al 84. En 1976 el “Toba” Gutiérrez Ruiz fue asesinado junto a Zelmar Michelini, Barredo y Whitelaw, y la desaparición del Dr. Benjamín Liberoff. No tuvieron reparo alguno en hacerlo. Ahí, Wilson, a quien tuve el honor y el dolor de acompañar, buscó asilo en la Embajada de Austria.

La dictadura uruguaya acusó a Wilson de “delincuente común”. Más recientemente hubo elocuentes ejemplos, muy cercanos. Olvida Delgado que el presidente constitucional de Brasil estuvo preso casi dos años por el “caso Odebrecht” (el mismo del que se acusa al político opositor ecuatoriano). Luego fue absuelto por el Tribunal Supremo de Justicia y su acusador hoy está imputado por “intento de golpe de Estado”.

“La norma dice que no se debe otorgar asilo a quien se le persigue por delitos comunes”. Falso. Estudie primero y opine después, sobre todo en un tema tan sensible. Es el Estado otorgante del asilo, repito, el que debe juzgarlo. Y el tema de fondo no es el delito que se le imputa sino la motivación por la que se le persigue. El pretexto es lo de menos.

Uruguay en este episodio estuvo a la talla. Delgado no… Uruguay sí. El Senado primero, y la Cámara de Representantes luego, emitieron una declaración unánime. Apenas se supo la noticia, la colonia de uruguayos que estuvo asilada o exiliada en México se empezó a movilizar. Ya hay centenares de firmas en un “Viva México”, que serán entregadas a las autoridades de aquel país. Y habrá más… Y ahí, en el grito de cada exiliado uruguayo que sabe de qué habla, está lo mejor del Uruguay.