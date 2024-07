Construir la victoria de octubre

Más allá de si es buena o no la candidata, el hecho es que no fue bien recibida por el Partido que la proclamaba. O mejor dicho, la nominaba Delgado, porque, más allá de que Lacalle padre no lo ocultó, se dice que Lacalle hijo no estaba de acuerdo tampoco. El rostro de Heber, de Laura Raffo y de la senadora Gloria Rodríguez (que ni fue a la casa partidaria) no permitían dudar. Luego habló Da Silva y Búsqueda citó a Bianchi.