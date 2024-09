El dentífrico no vuelve al pomo

La presentación de por sí –por su potencia argumentativa y calidad de protagonistas– generó un clima incómodo en la izquierda. Quienes apoyan el plebiscito no demoraron en decir que se atentaba contra la unidad y hasta se dijo que, por su actitud, no eran frenteamplistas. En el fondo, querían decir que solamente los frenteamplistas afines a la iniciativa estaban habilitados a militar y a expresarse. Medio raro. La situación ha tensado el clima en la izquierda como hace mucho tiempo no ocurría, amplificado esto por la existencia de las redes sociales.