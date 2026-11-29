La novedad no reside tanto en lo que dice el papa como en las condiciones políticas que hacen extraordinario decirlo. Su éxito es el reverso del fracaso de quienes gobiernan, de quienes aspiran a gobernar y hasta de quienes alguna vez pretendieron transformar radicalmente la sociedad.

No discuto el consuelo que millones encuentran en la experiencia religiosa, sino la transferencia de autoridad política e intelectual hacia la Iglesia. Una cosa es encontrar en la fe una respuesta al problema de la muerte. Otra, bastante diferente, es necesitarla para formular una política de empleo. El problema comienza cuando el pensamiento mágico adquiere jurisdicción sobre la vida colectiva.

La plusvalía litúrgica de la obviedad

Umberto Eco observó, a propósito de “Casablanca”, que dos lugares comunes pueden hacernos reír mientras que cien llegan a conmovernos. León XIV parece haber trasladado esa propiedad estética a la política. Con una diferencia: en Casablanca nadie esperaba que Humphrey Bogart resolviera los problemas del capitalismo. Lo objetable no es defender la paz, combatir la pobreza o preservar la naturaleza, sino que la acumulación de esos lugares comunes, su investidura litúrgica y su amplificación mediática les confieran apariencia de audacia intelectual.

En Paysandú, los puentes le sirvieron al papa para enseñar a unir, las palmeras a resistir y el mate a compartir. Podríamos agregar que las escaleras enseñan a superarnos, las ventanas a abrirnos al mundo y los ascensores a elevar el espíritu, aunque estos últimos presenten alguna dificultad teológica cuando descienden. No cuestiono la sencillez de una homilía sino su conversión en materia de reverente exégesis intelectual y política. La infantilización no reside tanto en las imágenes elementales como en la disposición adulta a recibirlas como verdades inaccesibles a la razón profana.

El conocimiento pontificio de la Argentina se nutrió de informes gremiales, sociales, eclesiásticos y gubernamentales, además de los intercambios con Francisco. La Unión de Trabajadores de la Economía Popular aportó un diagnóstico sobre pobreza, endeudamiento, salud mental y criminalización de la protesta. Los trabajadores producen conocimiento sobre sus propias condiciones de existencia. Lo remiten a Roma y lo reciben de vuelta investido de autoridad pontificia. No ha cambiado necesariamente su contenido. Ha cambiado el membrete. Podríamos denominar a esta peculiar valorización simbólica, con alguna licencia marxiana, “plusvalía litúrgica”: lo que en boca de un dirigente social se descalifica como interés corporativo adquiere respetabilidad extraordinaria cuando lo formula un hombre vestido con uniforme medieval. La materia prima intelectual es local; su valorización requiere una escala vaticana.

Lo preocupante no es la capacidad de escucha de la Iglesia, sino que los damnificados encuentren más audiencia por su intermediación que en las instituciones democráticas. Una política emancipatoria debería permitirles hacerse escuchar sin ventrílocuos, por más que hablen desde el cielo.

De León a León: del latifundio al algoritmo

Entre Rerum novarum (1891), de León XIII, y Magnifica humanitas (2026), de León XIV, median 135 años de doctrina social, enriquecida particularmente por las encíclicas de Francisco. A la cuestión obrera se añadieron la devastación ambiental, los movimientos populares y ahora la propiedad de datos, algoritmos y plataformas. León XIII defiende la propiedad privada imaginando a un obrero que ahorra y compra una finca. ¿Habría leído el “Segundo tratado sobre el gobierno civil” de John Locke, publicado en 1689? El dueño de la fábrica queda discretamente fuera del cuadro: la propiedad de los medios de producción se legitima mediante la modesta propiedad personal del productor. Sin embargo, León XIII advierte que aceptar por necesidad un salario insuficiente encubre una coacción material. El obrero tiene derecho a rechazar la oferta y también la posibilidad de morirse de hambre si lo ejerce. El hambre, aunque no figure entre los firmantes del contrato, también se sienta a negociar.

León XIV somete patentes, algoritmos, plataformas y datos al principio de destino universal de los bienes, análogo a la concepción lockeana de la naturaleza como don divino común. Difícilmente pueda imaginarse una plataforma digital como resultado del ahorro de un repartidor. Se vuelve visible la propiedad como poder sobre el trabajo ajeno. El obrero de León XIII ahorraba para comprar la tierra que algún día podría dejarles a sus hijos. El repartidor de León XIV acaso haya conseguido comprar la bicicleta. Cada mañana, antes de salir a trabajar, todavía tiene que pedirle permiso a una aplicación. La propiedad de la bicicleta no equivale a la de la plataforma que organiza el trabajo de miles de ciclistas, ni la de una parcela a la apropiación excluyente de un conocimiento cuyo uso puede multiplicarse sin agotarlo.

Francisco reivindicó a los movimientos populares; León XIV reclama protección laboral, auditoría e impugnación de decisiones automatizadas. Pero conocer las reglas de una plataforma no equivale a establecerlas colectivamente, ni ser consultado sobre la automatización a decidir cuántos empleos desaparecerán. En la Universidad Católica Argentina, León XIV recordó que sobre la propiedad privada pesa una “hipoteca social”. Me quedaron algunas dudas hipotecarias: ¿quién es el acreedor?, ¿quién fija los intereses?, ¿quién ejecuta la garantía? Una hipoteca que el acreedor no puede ejecutar se parece bastante a una estafa.

La doctrina social de la Iglesia no se reduce a la limosna: reconoce derechos laborales, obligaciones públicas y organización colectiva. Su horizonte, sin embargo, sigue siendo la conciliación de clases y la preservación de la propiedad privada en un orden regulado. La dificultad del capitalismo no consiste en que sus empresarios hayan leído poco el Evangelio. Consiste en que, aun cuando lo hayan leído entero y se conmuevan sinceramente con el Sermón de la Montaña, deben competir, acumular, reducir costos y valorizar su capital. La competencia no suele conceder indulgencias plenarias. Marx no necesitó postular la perversidad individual del capitalista para explicar la explotación. Le bastó analizar las compulsiones de las relaciones sociales. La crítica moral y la regulación pueden limitar sus consecuencias sin transformar esas relaciones.

El programa socioeconómico pontificio encuentra antecedentes en la socialdemocracia de posguerra, el reformismo socialcristiano y el alfonsinismo. No son tradiciones idénticas, pero ilustran la modesta radicalidad histórica de sus proposiciones. Que hoy parezcan radicales dice menos del desplazamiento de la Iglesia hacia la izquierda que del de lo políticamente imaginable hacia la derecha. Estamos ante una radicalidad por contraste. Cuando la temperatura política desciende tanto, cualquier manifestación de tibieza humana adquiere propiedades incendiarias.

El Evangelio de autoservicio y la moral de sus administradores

Luciana Vázquez describió en La Nación la batalla cultural por la apropiación del discurso papal. Oficialismo y oposición competían por demostrar que las palabras pontificias les pertenecían o no los aludían. En vez de discutir programas, disputaban la interpretación autorizada de un texto sagrado. Milei, que había caracterizado a Francisco como representante del Maligno en la Tierra, terminó proclamándolo el argentino más importante de la historia. Una canonización exprés, sin escalas en el purgatorio. En la teología de la conveniencia política, los milagros no requieren intervención sobrenatural alguna. Kirchneristas y sindicatos recuperaron las referencias a la justicia social; los empresarios, las exhortaciones al diálogo. Cada cual regresó con la porción de Evangelio que mejor se acomodaba a sus intereses. La exégesis adquirió las características de un autoservicio.

La cuasi unanimidad —con excepciones como el Frente de Izquierda— no reside en las cifras de asistencia sino en el reconocimiento compartido de la autoridad pontificia para ordenar la discusión pública. Una unanimidad ceremonial que subordina las discrepancias a la legitimidad del visitante. El diario La Nación registró la satisfacción simultánea de empresarios, sindicalistas y funcionarios en la UCA. Después de 135 años de doctrina social, parte del movimiento obrero parece reclamarle al capital una intervención de cirugía estética.

En el Uruguay laico, el pontífice defendió la vida desde la concepción, exhortó a los jóvenes a casarse y procrear y encomendó a madres y abuelas la transmisión de la fe. No es indiferente que lo haga en una sociedad que conquistó el derecho al aborto. La libertad de predicar no confiere jurisdicción sobre los cuerpos de quienes no comparten esa fe. Fue a predicar el retroceso en materia de autonomía reproductiva y a ratificar la heteronormatividad. En Perú denunció el machismo. ¿Y el de la propia Iglesia? Las mujeres están excluidas del sacerdocio y del colegio cardenalicio, aunque sostienen buena parte del trabajo cotidiano de la institución, frecuentemente en condiciones de servidumbre. Los cardenales, designados por el papa, eligen a su sucesor: reproducción del poder a dedo, con asistencia del Espíritu Santo pero sin sufragio femenino. La Iglesia ha actualizado su reflexión sobre la propiedad hasta incorporar datos y algoritmos. En cambio, sus doctrinas sobre los cuerpos, los vínculos y las decisiones íntimas parecen funcionar todavía con el sistema operativo medieval. Sometamos a la Iglesia a los principios que recomienda a las sociedades civiles: ¿cómo distribuye el poder, qué controles democráticos admite y con qué transparencia administra su patrimonio?

La historia cristiana incluye a quienes protegieron perseguidos y a jerarquías que legitimaron desde conquistas coloniales hasta Estados terroristas. En Perú, León XIV exhorta a proteger territorios indígenas cuyo despojo contó con participación eclesiástica en procesos de violencia genocida. La institución que contribuyó a despojarlos se erige hoy en su defensora. Pero reconocer a las comunidades como interlocutoras, como hizo Francisco, no equivale a reconocerles soberanía sobre sus territorios. La cruz estuvo del lado de los perseguidos y del de los perseguidores. Ni condena indiferenciada de los creyentes ni certificado de superioridad moral para la Iglesia: proclamarse de origen divino no confiere jurisdicción sobre el pasado.

Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos recordó tanto a quienes protegieron perseguidos como a quienes colaboraron con el terrorismo de Estado o callaron. No consiguió reunirse con León XIV. Frente al lema “Les anuncio una gran alegría”, recordó que la suya sería saber dónde están sus seres queridos. Sus integrantes no solicitaron una bendición ni una plegaria. Solicitaron documentos. No estamos hablando de las cruzadas. Muchos de los responsables de aquel genocidio todavía viven.

León XIV recibió privadamente en Buenos Aires a cinco víctimas de abusos sexuales del clero. Organizaciones de sobrevivientes cuestionaron la selección y las insuficiencias de la reparación. En Perú exhortó a los obispos a actuar con verdad y justicia. ¿Qué procedimientos harán exigibles esas palabras? ¿A los abusadores se los envía a otra parroquia o a la justicia? El problema no es que una institución dedicada a administrar la moral albergue individuos inmorales, sino que haya desarrollado mecanismos para protegerlos. La corrupción moral comienza precisamente allí donde la preservación de la institución prevalece sobre la integridad de sus víctimas. Resulta, cuanto menos, temerario confiar la regeneración moral de nuestras sociedades a quienes todavía tienen tantas dificultades para higienizar su propia casa.

En Palermo, la igualdad de las almas tuvo una distribución espacial desigual. Mientras la multitud aguardaba detrás de los vallados, una carpa VIP con catering y ubicación preferencial frente al altar atendía a políticos, empresarios y celebridades televisivas invitados por los gobiernos nacional y porteño y por la Iglesia, que no pronunció palabra ante el escándalo. La fraternidad universal admitía excepciones para quienes portaban el código QR adecuado y respetaban el “dress code”. El diputado Esteban Paulón pidió informes, tal vez sorprendido por la multiplicación de los panes. La socióloga Maristella Svampa denunció la naturalización de la desigualdad y reconoció que el discurso pontificio permitió a quienes defendemos la justicia social sentirnos un rato como en casa. Comprendo el sentimiento. Lo que me preocupa es el domicilio. ¿En qué momento extraviamos las llaves de nuestra propia casa política?

Inteligencia artificial e inteligencia celestial

Roma y Silicon Valley compiten en el mercado de las promesas de salvación. Los nuevos profetas tecnológicos suelen cotizar en bolsa y, a diferencia de los antiguos, actualizan periódicamente sus condiciones de servicio. Secularización no equivale a racionalidad. La fe en un mercado capaz de producir espontáneamente el mejor de los mundos posibles no es más racional por carecer de liturgia dominical. Tampoco la expectativa de que la inteligencia artificial resuelva las contradicciones de las sociedades que la producen. Los ateos no estamos vacunados contra la superstición. Pero resulta curioso que nos inquiete tanto la eventual autonomía de la inteligencia artificial y tan poco nuestra voluntaria subordinación a una supuesta inteligencia sobrenatural. La primera, al menos, es una producción humana cuyos procedimientos podemos aspirar a conocer, impugnar y eventualmente modificar. La segunda reclama obediencia en nombre de una autoridad cuya existencia ni siquiera podemos verificar. Delegar nuestras decisiones en algoritmos entraña riesgos; delegarlas en administradores de voluntades divinas supone, además, renunciar a los fundamentos racionales de su impugnación. Y si de antecedentes de peligrosidad para la especie humana se trata, la inteligencia artificial es todavía una principiante frente a las instituciones que administran la sobrenatural.

El filósofo Michel Onfray recuerda que la descristianización revolucionaria francesa desembocó también en el culto al Ser Supremo. Secularizar los nombres no garantiza secularizar la autoridad: también una política emancipatoria puede producir textos intocables, intérpretes autorizados y herejes. Una proposición racional se distingue de una profesión de fe por admitir contrastación y crítica. Podemos reconocer la pertinencia de las observaciones pontificias sin aceptar sus fundamentos trascendentes, como admirar una catedral sin adquirir compromisos metafísicos con su arquitectura.

La emancipación no puede consistir en abandonar a los individuos a la soledad del mercado para después sorprenderse de que busquen refugio en instituciones que todavía ofrecen alguna experiencia comunitaria. La ética de la inmanencia que propone Onfray en su “Tratado de ateología” invita a multiplicar las posibilidades de asociación y cuidado sin subordinarlas a una autoridad trascendente. Una comunidad creyente que defiende sus derechos puede enseñarle bastante al filósofo ateo sobre la emancipación terrenal.

Después del milagro

La recepción de León XIV obliga a preguntarnos por qué nuestras democracias representativas han perdido capacidad para producir liderazgos, solidaridades y horizontes colectivos propios. La responsabilidad alcanza también a las izquierdas y los progresismos que han reducido sus aspiraciones transformadoras, deteriorado sus vínculos sociales o renunciado a la crítica estructural del capitalismo. Cuando la oposición a la crueldad económica se agota en exhortaciones religiosas a humanizarla, el éxito vaticano es también una derrota intelectual de la política.

Una política emancipatoria debería aspirar a más que celebrar a quienes exhortan a los poderosos a comportarse mejor. Debería procurar que los subordinados adquieran poder suficiente para no depender de la sensibilidad de los poderosos. La política no necesita combatir la fe sino recuperar su autonomía. La laicidad no expulsa a los religiosos del debate público: impide que sus convicciones dispongan de privilegios argumentativos, jurídicos o políticos.

Una proposición no vale más por haber sido pronunciada desde un púlpito, una tribuna partidaria o un directorio empresarial. La autonomía de la razón no debería tener invitados VIP. Después de seis encíclicas, discursos y homilías, sigo sin encontrar razones para modificar mis convicciones metafísicas. Sí para preocuparme por la indigencia de la política secular. Quizás el verdadero milagro haya consistido en que una institución milenaria, investida de autoridad sobrenatural y organizada jerárquicamente como una monarquía masculina, apareciera ante sociedades democráticas como la expresión más novedosa de una administración algo más humana del capitalismo.

No es precisamente un milagro que invite a celebrar la salud de nuestras democracias, cada vez más liberales en sus denominaciones y fiduciarias en sus fundamentos. Y si algo merece resucitar después de esta gira, no es necesariamente la fe, sino la que aún persiste crucificada: la política.