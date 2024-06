Propuestas del Frente y apuestas multicolores

Raro el clima en el Partido Nacional. Y en general en la coalición, a la que le va quedando poco aire en los pulmones. Ganó con el lema “Por la Positiva”. Sin embargo, es la campaña menos propositiva de la que tengo recuerdo. Tiene un solo objetivo: pegarle al Frente. ¿Los problemas de la gente? Para otra oportunidad. Delgado solamente dice “no como el Frente que…”. Es, en términos psicológicos, una obsesión compulsiva. Denota inseguridad.

Tras el acto final del sector “Convocatoria Seregnista” de Mario Bergara, éste, Fernando Pereira y Orsi subieron al estrado junto a La Murguera al ritmo de la Despedida del Gran Tuleque. Enseguida el estadista y senador (suplente) Da Silva llamó a la prensa para decir que eso no se hace. Sentenció: “Es que son una murga”. Los blancos no hacemos eso.

¡Yo me quedé pensando en qué hago con la foto colgada en mi escritorio del Viejo cantando con una murga, tras un acto! ¿Alguien le contó a Da Silva que en las elecciones internas del 82 ACF sacó una murga para sus actos? Se llamaba “Los insuflados de mamá”. A lo mejor, en esos años, no andaba en la vuelta.

Clausuraron la campaña electoral los blancos. Sin murga y sin tablado… Homenaje a los 40 años del regreso de Wilson.

Muchos tropezones, idas y vueltas. Primero se anunció una actividad pluripartidaria de recuerdo del regreso de Wilson (shhh, no les digan que yo venía y fui preso tras años de exilio luchando junto a él). Me habían invitado a estar presente y hablar junto a mi hermana (luego Cabildo Abierto pidió ampliar la lista de oradores). El acto, en el Salón de Fiestas del Palacio, incluiría una muestra de objetos de aquella fecha, hoy custodiados por el Museo de la Memoria. Luego, sin aviso previo, se cambió por un video muy lindo que hizo el Senado.

La actividad ahora iba a ser partidaria. A pesar de los pedidos de Wilson de que ese día (y su recuerdo) no fueran de actividad partidaria sino de reencuentro nacional. Bueno, me invitaron y acepté, aclarando que prefería las actividades no partidarias en una fecha que no lo era… Pero luego me enteré (no se me había avisado) que era el acto de cierre de campaña.

Por respeto al Frente por el que hice campaña, y al Partido Nacional, por el que no hice, me excusé. No me pareció bien. Pero tampoco le pareció bien al Directorio de la Administración Nacional de Puertos, que le negó el acceso al recinto. Una cosa es un homenaje y otra un acto partidario. Aunque apenas iban a ir un par de centenares de seguidores de todos los candidatos, ninguno por cierto vino en el barco hace 40 años…

Hubo otras ausencias: el hasta hace poco presidente rentado del Directorio, Pablo Iturralde, el exsenador Penadés, el excanciller Bustillo, el exviceministro Maciel… muchos actores del actual Gobierno, que ahora juega con el plantel de suplentes, se han ido presos, formalizados, indagados o a la casa de licencia con regla de silencio. Bustillo espera destino con la licencia paga más larga de la historia de Cancillería…

Mientras tanto, buscan candidatos a vice, sin que se descarte que sea un integrante de Cabildo Abierto. Creo que lo razonable es que termine siendo Laurita Raffo. Intendenta no, pero candidata a vice sí. Igual no ganan.

En filas coloradas, algunas campañas asombran. Gurméndez ha pagado a algún asesor tipo Durán Barba: los carteles de la calle a la altura del asiento de un auto, para que lo vea la gente que pasa en coche. Que hablen las paredes. Es impresionante: aparece un cartel que se pone a hablar. ¿“Inteligencia” artificial o “falta de” natural? También habla con un celular en la mano diciendo que, de su vida personal, no tiene nada que ocultar, en clara referencia a los chats del presidente que han tomado estado público. ¿Coalición?

Ojeda lanza en un corto un mensaje esperanzador para quienes pagan su campaña: “¡Así vamos a derrotar al Frente Amplio!”.

El Frente sigue sereno, unido, ganando territorio.