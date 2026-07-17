¿Cómo les fue a España y Argentina al ser dirigidos por Vincic?

De cara a una nueva final del Mundial, la FIFA designó a Slavko Vincic de Eslovenia como el árbitro principal para este encuentro que irá el próximo domingo a las 16:00 horas. A continuación repasamos cómo les fue a España y a Argentina cada vez que fueron dirigidos por el esloveno.
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Vincic tiene un único encuentro en su historial que involucra a Argentina, y data del debut de la albiceleste en el Mundial de Qatar 2022, dónde los dirigidos por Lionel Scaloni perdieron por 2 a 1 ante Arabia Saudita.
En cambio, a España, el árbitro esloveno lo dirigió en cinco ocasiones dónde sumaron tres victorias y dos empates. En 2017 estuvo en el empate 2 a 2 ante Colombia en un amistoso mientras que el otro empate fue en la fase de grupos de la Eurocopa 2020 dónde igualó sin goles ante Suecia.
Los triunfos de España se dieron en la semifinal de la UEFA Nations League de 2023 dónde derrotó 2 a 1 a Italia, en la Eurocopa de 2024 también derrotò a los tanos por 1 a 0 mientras que en la semifinal de esta edición, Vincic estuvo presente en el triunfo de España por 2 a 1 ante Francia.