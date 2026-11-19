El humor y las relaciones llegan al escenario

El viernes 20, también a las 20:00 horas, será el turno de Graciela Rodríguez, actriz de reconocida trayectoria en teatro y televisión, que regresará al Politeama con su unipersonal de humor.

La propuesta pone el foco en las relaciones afectivas y sus contradicciones: desde las primeras citas hasta los mensajes que nunca llegan, pasando por las dificultades de encontrar vínculos en tiempos atravesados por las redes sociales. Con humor y situaciones cotidianas, el espectáculo invita a reconocerse en las pequeñas tensiones de la vida amorosa.

Las entradas se encuentran disponibles a través de Tickantel.

Un homenaje que recupera la memoria del tango

El cierre llegará el sábado 21 con un concierto especial de la Orquesta Juvenil de Canelones, que rendirá homenaje a Julio Sosa al cumplirse 100 años de su nacimiento.

La presentación contará con la participación de la bandoneonista Carla Algeri y maestros del Polo Bandoneón, en un encuentro musical que reunirá a intérpretes de Uruguay y Argentina.

Uno de los aspectos más destacados será la recuperación de los arreglos originales que Leopoldo Federico escribió para la dupla artística que integró junto a Sosa. Se trata de un repertorio que no se interpretaba públicamente desde hacía 62 años, lo que convierte al concierto en una oportunidad singular para reencontrarse con una parte de la historia del tango.

La función comenzará a las 20:00 horas y tendrá entrada gratuita, con reserva previa.

Consultas y reservas

Las tres actividades se realizarán en el Complejo Cultural Politeama, ubicado en Tomás Berreta 312. Para información y reservas se encuentra habilitado el WhatsApp 092 253 382. También se puede consultar la programación a través de Instagram, en @ccpoliteama.