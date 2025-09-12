Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Cultura y espectáculos Perra vida, dulces sueños | funciones |

Estreno en Teatro El Tinglado

"Perra vida, dulces sueños": una mirada ácida y humorística sobre la vida de dos perdedores

Este sábado 13 de setiembre sube a escena en el Teatro El Tinglado, "Perra vida, dulces sueños", una obra del dramaturgo español Miguel Morillo, dirigida por Alfredo Goldstein.

Perra vida, dulces sueños

Perra vida, dulces sueños

 Difusión
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción de Caras y Caretas

“Perra vida, dulces sueños”, producida por el Programa de Fortalecimiento de las Artes de la Intendencia de Montevideo, se presentará hasta el 2 de noviembre en el Teatro El Tinglado. Con una escritura calificada como torrencial, descacharrante y cercana al estilo “almodovariano”, Miguel Morillo retoma en esta propuesta la impronta que ya lo destacó en títulos como Hamlet García o I love Clint Eastwood.

La pieza propone una mirada ácida y humorística sobre la vida de dos perdedores atrapados en la rutina laboral. Interpretados por Pablo Robles y Cecilia Sánchez, los personajes transitan jornadas repetidas donde se enfrentan a la posibilidad de no escuchar la alarma, perder el ómnibus o sufrir humillaciones en el trabajo.

En medio de esa vorágine, intentan resistir a las burlas de las autoridades y al tiempo que les toca vivir, buscando una salida a través de sus deseos, miedos y anhelos.

El montaje cuenta con escenografía y vestuario de Hugo Millán, iluminación de Pablo Caballero, realización escenográfica de Matías Dopasso, Verónica Carriquiry y Victoria Echegaray, fotografía de Alejandro Persichetti y ambientación sonora de Fernando Ulivi. La producción ejecutiva está a cargo de we! Producciones.

Funciones y entradas

Las funciones se realizarán los sábados a las 21 horas y los domingos a las 19:30, en la sala de El Tinglado (Colonia 2035). Las entradas están disponibles a través de Redtickets.

PERRA VIDA -CABEZAL FACEBOOK (1)

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar