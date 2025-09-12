"Perra vida, dulces sueños": una mirada ácida y humorística sobre la vida de dos perdedores

“Perra vida, dulces sueños”, producida por el Programa de Fortalecimiento de las Artes de la Intendencia de Montevideo, se presentará hasta el 2 de noviembre en el Teatro El Tinglado. Con una escritura calificada como torrencial, descacharrante y cercana al estilo “almodovariano”, Miguel Morillo retoma en esta propuesta la impronta que ya lo destacó en títulos como Hamlet García o I love Clint Eastwood.