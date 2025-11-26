A 40 años de Nada Personal: el disco que cambió para siempre el rock en español

“Más negros y funky, con mucho dancing y mucho ritmo”, anticipó Cerati en aquel momento, definiendo la esencia del material que estaba por nacer.

La producción también representó un salto técnico. La banda rechazó grabar en los históricos estudios de CBS y optó por los modernos estudios Moebio, asumiendo la diferencia de costos para acceder a infraestructura de vanguardia. Esa decisión permitió incorporar baterías procesadas con cámaras naturales y un mayor protagonismo de la electrónica, marcando un hito para la región.

Éxito inmediato y legado eterno

Desde su llegada a las disquerías, Nada Personal mostró una dimensión inesperada: el pedido inicial fue de 20 mil copias, una cifra inédita para la industria del rock argentino en los años 80. La presentación oficial del álbum, en abril de 1986, incluyó cuatro funciones en el Estadio Obras Sanitarias ante 16 mil personas, lo que aceleró su ascenso al Disco de Platino.

La gira posterior consolidó su impacto. Durante ese recorrido se filmó el mítico videoclip de “Cuando pase el temblor” en las ruinas del Pucará de Tilcara, convertido hoy en una pieza audiovisual emblemática del género.

Con canciones como “Nada personal”, “Cuando pase el temblor”, “Juegos de seducción” y “Danza rota”, el disco trasciende generaciones y continúa latiendo en el imaginario cultural latinoamericano.

Una celebración que vuelve a encender la euforia

El aniversario número 40 reactivó el fervor en redes sociales y renovó el vínculo de los fanáticos con la obra. La emoción creció aún más tras el anuncio de los shows ECOS en México, donde el legado de Soda Stereo volverá a escucharse en vivo: el 15 de abril en el Palacio de los Deportes (CDMX) y el 19 de abril en Guadalajara, Jalisco.

A menos de dos meses de su anuncio, el nuevo show de Soda Stereo lleva vendidos más de 265 mil tickets en toda la región, arrasando boleterías y agotando funciones en tiempo récord.

En Uruguay, la cita será el 2 de mayo en el Antel Arena con entradas ya a la venta en Tickantel.

A cuatro décadas de su lanzamiento, Nada Personal sigue confirmando que la música de Soda Stereo no tiene fecha de caducidad. Su sonido continúa atravesando generaciones, reescribiendo la historia del rock en español y recordando que, como dijo Cerati años más tarde, “el poder de la música es decir lo que nadie se atreve a decir”.