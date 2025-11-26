Hacete socio para acceder a este contenido

Cultura y espectáculos Nada Personal | Soda Stereo | éxito

El legado eterno de Soda Stereo

A 40 años de Nada Personal: el disco que cambió para siempre el rock en español

Cuarenta años después de su lanzamiento, Nada Personal continúa siendo un pilar indiscutible en la historia del rock en español.

Nada Personal cumple 40 años

Nada Personal cumple 40 años
Por Redacción de Caras y Caretas

Publicado en 1985, Nada Personal, el segundo álbum de Soda Stereo no solo consolidó a Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti como referentes continentales, sino que marcó un antes y un después en la identidad sonora y estética de toda una generación.

Formada en Buenos Aires en 1982, Soda Stereo irrumpió en la escena sudamericana con una propuesta que combinaba new wave, estética vanguardista y una frescura que captó rápidamente la atención del público joven. Pero el trío buscaba más: romper con la etiqueta de “banda plástica” y alcanzar una madurez artística que desafiara los límites del rock latinoamericano. Ese salto llegó con Nada Personal, un álbum donde exploraron influencias del dark wave, el hard rock y los sonidos electrónicos con una ambición inédita para la época.

Un disco nacido de una revolución creativa

El proceso creativo del álbum comenzó luego de un ascenso explosivo en Buenos Aires, cuando la banda decidió recorrer todo el país para fortalecer su alcance. Tras conquistar escenarios en Santa Fe, Salta y Mendoza, el grupo se retiró por dos meses a una quinta en Parque Leloir para componer sin distracciones. Allí, junto a músicos invitados como Fabián Quintiero, Gonzo Palacios y Richard Coleman, Soda diseñó una nueva identidad musical.

“Más negros y funky, con mucho dancing y mucho ritmo”, anticipó Cerati en aquel momento, definiendo la esencia del material que estaba por nacer.

La producción también representó un salto técnico. La banda rechazó grabar en los históricos estudios de CBS y optó por los modernos estudios Moebio, asumiendo la diferencia de costos para acceder a infraestructura de vanguardia. Esa decisión permitió incorporar baterías procesadas con cámaras naturales y un mayor protagonismo de la electrónica, marcando un hito para la región.

Éxito inmediato y legado eterno

Desde su llegada a las disquerías, Nada Personal mostró una dimensión inesperada: el pedido inicial fue de 20 mil copias, una cifra inédita para la industria del rock argentino en los años 80. La presentación oficial del álbum, en abril de 1986, incluyó cuatro funciones en el Estadio Obras Sanitarias ante 16 mil personas, lo que aceleró su ascenso al Disco de Platino.

La gira posterior consolidó su impacto. Durante ese recorrido se filmó el mítico videoclip de “Cuando pase el temblor” en las ruinas del Pucará de Tilcara, convertido hoy en una pieza audiovisual emblemática del género.

Con canciones como “Nada personal”, “Cuando pase el temblor”, “Juegos de seducción” y “Danza rota”, el disco trasciende generaciones y continúa latiendo en el imaginario cultural latinoamericano.

Una celebración que vuelve a encender la euforia

El aniversario número 40 reactivó el fervor en redes sociales y renovó el vínculo de los fanáticos con la obra. La emoción creció aún más tras el anuncio de los shows ECOS en México, donde el legado de Soda Stereo volverá a escucharse en vivo: el 15 de abril en el Palacio de los Deportes (CDMX) y el 19 de abril en Guadalajara, Jalisco.

A menos de dos meses de su anuncio, el nuevo show de Soda Stereo lleva vendidos más de 265 mil tickets en toda la región, arrasando boleterías y agotando funciones en tiempo récord.

En Uruguay, la cita será el 2 de mayo en el Antel Arena con entradas ya a la venta en Tickantel.

A cuatro décadas de su lanzamiento, Nada Personal sigue confirmando que la música de Soda Stereo no tiene fecha de caducidad. Su sonido continúa atravesando generaciones, reescribiendo la historia del rock en español y recordando que, como dijo Cerati años más tarde, “el poder de la música es decir lo que nadie se atreve a decir”.

