El espectáculo contará con la orquesta de Las Señoras, compuesta por un piano, contrabajo, dos violines, una viola, un bandoneón y que tienen a Paola Larrama y Gabriela Morgare como cantantes principales. A ellas se le va a sumar la propia Aïdita Martínez y varias invitadas entre las que destacan las propias homenajeadas.

Para Martínez, lo importante no es únicamente reproducir el disco, sino que busca retomarlo con la mirada de las nuevas generaciones, “con un pensamiento de las músicas de ahora, más contemporáneo, pero respetando siempre el trabajo original”.

El homenaje tendrá dos funciones, el 3 y 4 de diciembre, en el Planetario de Montevideo. La primera fecha ya está agotada y la segunda cuenta con entradas disponibles. La intención, además, es que el proyecto pueda continuar y llegar a otros escenarios del país, llevando la música de Travesía a nuevos públicos y manteniendo viva una obra que merece ser redescubierta.

La importancia de Travesía en la música popular uruguaya

Este grupo de artistas mujeres, se formó en los años 80’s en plena dictadura, dónde el escenario cultural era complejo y estaba marcado por la salida del país de grandes referentes de la música.

La aparición de Travesía significó además, una ruptura en una escena musical fuertemente masculinizada. Las integrantes buscaron construir una propuesta propia, incluso desde aspectos que podrían parecer pequeños, como presentarse descalzas y con polleras, pero que también expresaban otra manera de habitar los escenarios.

En 1983, con la producción de Jaime Roos, publicaron Ni un minuto más de dolor, su único álbum, cuyo repertorio fue pensado y arreglado para que pudieran interpretarlo en vivo tal como había quedado registrado.

“Para mí ellas sentaron como la base para que nosotros caminemos sobre hombros de gigantes”, expresó Aïdita Marínez. El homenaje busca, justamente, devolver esa música al presente y acercarla a nuevos públicos, poniendo en valor una obra que forma parte de la historia de la música popular uruguaya.

¿Por qué eligió el Planetario de Montevideo?

Aïdita Martínez detalló que ella quería que “si o si” el espectáculo fuera en el Planetario de Montevideo porque antes de la pandemia fue a un show en ese lugar y quedó “embelesada”.

“Ese día me pasó algo muy interesante, y es que yo ya conocía la música que iba a escuchar pero sentí distinta a la música, de una forma mucho más personal, porque en realidad no estaba pendiente de la banda, estaba pendiente de la música”, contó sobre esa experiencia vivida.

Explicó que para esta función el espacio les permitirá combinar la música con proyecciones de galaxias, estrellas y otros elementos del universo. Las imágenes no buscarán ilustrar literalmente cada canción, sino generar sensaciones y acompañar las interpretaciones.