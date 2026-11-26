El toque llega en el tramo final de un 2026 movido y distinto para el grupo, marcado por la salida de Nido de espinas, su decimocuarto disco de estudio. En una jugada a contramano de la industria, apostaron primero por el formato físico (vinilo, CD y casete) antes que por las plataformas digitales y lo presentaron a sala llena con un ciclo de escuchas inmersivas en el Planetario de Montevideo. Después de girar por el interior y pasar por Brasil, este regreso a la Ciudad Vieja funciona como la antesala ideal para cerrar un año intenso que todavía tiene paradas pendientes en diciembre.