Lejos de los escenarios gigantes, la banda liderada por Gabriel Peluffo y Gustavo Parodi vuelve a elegir la mística de una sala donde el pogo se siente de cerca y cada canción se canta a los gritos. Con más de treinta años ruteando y sin bajar un cambio, los Buitres prometen repasar esos himnos infaltables que ya son parte de la banda sonora del rock uruguayo, en una noche que tiene todos los ingredientes para ser una fiesta bien de entre casa.
MÚSICA EN VIVO
Buitres copará la Sala del Museo este sábado con una noche a puro rock
Este sábado 28 de noviembre, el puerto de Montevideo va a vibrar fuerte: Buitres regresa a la Sala del Museo del Carnaval para reencontrarse cara a cara con su gente.