Es así que el Jueves 28 de enero Mel Altieri será la encargada de abrir la primera jornada del festival, mientras que Las Martas harán lo propio el Sábado 30 de enero.

"Alegría, honor y un gran desafío"

"Ser seleccionadas para el Canelones Suena Bien significa mucho para nosotras, ya que fuimos elegidas entre mas de 150 propuestas, que de seguro son todas muy buenas porque uno no decide presentarse a este tipo de eventos si no cree que puede tener chances", dijo Patricia Banchero,bajista y cantante de Las Martas a Caras y Caretas, remarcando que son "una banda bastante nueva", que su primer toque fue en 2024, y que diez toques después sacaron su primer disco.

"Cuando nos dijeron que habíamos quedado sentí emociones muy fuertes, y encontradas", agregó, remarcando que si bien, por un lado, "es una alegría y un honor", por otro lado, "representa un gran desafìo". "Es un hermoso desafío, con el que por ahí fantaseas: un escenario enorme, con sonido profesional, y un público numerosísimo. Es muy emocionante tener esta sensación en el cuerpo. Estamos muy agradecidas".

Por otro lado, la artista agradeció a la comuna canaria "por promover estas experiencias", a los medios de comunicación "que difunden estas acciones" y remarcó la importancia de darle oportunidades a los artistas emergentes. "Alentamos a que se sigan desarrollando políticas de desarrollo cultural y artístico que generen oportunidades de alta calidad para proyectos que, de otro modo, dificilmente alcanzarían este tipo de experiencias".

De la capital departamental a Atlántida

Oriunda de la ciudad de Canelones, Mel Altieri (@mell_altieri) inició su formación en la Escuela de Música local y tuvo sus primeras presentaciones en los teatros Politeama y Colón. Su repertorio combina la canción de autor con elementos del pop, el rock y el R&B.

Con dos álbumes publicados a través del sello Bizarro Records —Devenir (2024) y Jardín de Flechas Perdidas (2026), registrado entre Uruguay y Buenos Aires—, la cantante acumula antecedentes como el primer premio en la categoría Canto de Movida Joven, su paso como semifinalista en Got Talent Uruguay y una nominación a Mejor Artista Nuevo en los Premios Graffiti 2025. Además de haber teloneado a Morat, Emiliano Brancciari y Yami Safdie, desde hace tres años coordina Crearte, un espacio destinado a jóvenes artistas en el Museo Spikerman.

Pop y rock alternativo desde Las Piedras

Las Martas (@lasmartas.uy) es un trío formado a comienzos de 2024 en Las Piedras e integrado por Mónica Ferreira (guitarra y voz), Patricia Banchero (bajo y voz) e Inés Cabrera (batería). La agrupación trabaja sobre el pop y el rock alternativo con letras de corte poético centradas en los vínculos, la vida cotidiana y la defensa de valores positivos frente al individualismo.

Tras obtener el respaldo del Fondo Nacional de Música (FONAM) en 2025, el grupo editó en abril de 2026 su álbum debut, Orgánico. Su recorrido en vivo incluye escenarios como la Sala Florencio Sánchez, Sala Corchea, El Hormiguero, Andrómeda, Ducón y Tazú Bar, mientras avanzan en la producción de un videoclip realizado en conjunto con estudiantes de UTU.