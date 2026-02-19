¿Alguien podrá detener a Doña Bastarda?

Jardín del Pueblo (Murga)

La murga sanducera volvió a pisar el Teatro de Verano para dejar un espectáculo que mejoró notoriamente lo que se había visto en su primera pasada.

El coro tuvo algún momento de desajuste sobre todo al comienzo del espectáculo, que tiene un libreto que con el paso de los minutos va creciendo, cerrándolo con una muy linda retirada.

Jardín del Pueblo había sido una de las diez murgas liguilleras el último Carnaval, y si bien con la función de anoche enciende una luz de esperanza, parece ser muy difícil que la volvamos a ver.

Cyranos (Humoristas)

Que noche impresionante que tuvo Cyranos. Aprovechó a la perfección el Teatro de Verano agotado y con un rendimiento de los actores formidable, generó risas de manera constante.

El punto alto fue el cuadro humorístico sobre la Peke Sander y su trabajo en el programa Pasión del Carnaval, donde la risa inundó cada uno de los sectores.

La categoría tiene a dos claros favoritos pero el tercer lugar en la liguilla va a ser un mano a mano entre Cyranos y Los Chobys, pero hoy los de Marcelo Borrone brindaron un espectáculo digno para estar en las finales.

Doña Bastarda (Murga)

Una aplanadora marguera, así fue el espectáculo de la última campeona de la categoría que quiere, puede y debería repetir la corona.

El espectáculo no tiene altibajos, cuenta con un coro impresionante y tienen en la figura de Imanol Sibes, un pilar fundamental para el humor. La última figura máxima del Carnaval, hizo todo para volver a quedarse con ese premio.

Vista todas las murgas dos veces (exceptuando Un Título Viejo que actuará este jueves), hay espectáculos que con un nivel para quedarse con el cetro, pero Doña Bastarda parece ser muy difícil de bajar.