Mientras se desarrolla el cuarto paro general de los gremios de la CGT al gobierno de Javier Milei, la directora de comunicaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), Julie Kozack, ponderó este jueves a las autoridades nacionales, y mostró confianza en el proyecto de ley de reforma laboral impulsado en Argentina.
"Estamos profundamente comprometidos"
El FMI respaldó la reforma laboral de Milei
La vocera del FMI, Julie Kozack, expresó su confianza en el proyecto de ley de reforma laboral impulsado por el presidente de Argentina, Javier Milei.