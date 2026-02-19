El FMI respaldó la reforma laboral de Milei

"Comprometidos" con el gobierno de Milei

Sin mencionar directamente al escandaloso accionar del Gobierno, expresó: “Estamos profundamente comprometidos con los esfuerzos para salvaguardar la calidad, precisión y transparencia del sistema estadístico argentino. En nuestras conversaciones, coincidimos en que contar con datos oportunos, creíbles, de alta calidad e imparciales es esencial para una formulación de políticas sólida y la confianza pública”, aseguró.

En tanto, la funcionaria del FMI remarcó que se mantuvieron “muy buenas conversaciones” con los responsables económicos de la Administración libertaria en el marco de la segunda revisión del Programa de Facilidades Extendidas (EFF, según sus siglas en inglés) y de la consulta del Artículo IV de 2026.

Asimismo, durante la conferencia, dijo que las negociaciones por la revisión de metas aún no terminaron y que no hay plazo previsto para el nuevo desembolso a la Argentina, que debería rondar los US$ 1.000 millones.