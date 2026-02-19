Hacete socio para acceder a este contenido

"Estamos profundamente comprometidos"

El FMI respaldó la reforma laboral de Milei

La vocera del FMI, Julie Kozack, expresó su confianza en el proyecto de ley de reforma laboral impulsado por el presidente de Argentina, Javier Milei.

Directora gerenta del FMI Kristalina Gueorguieva y presidente de Argentina Javier Milei.

Por Redacción Caras y Caretas

Mientras se desarrolla el cuarto paro general de los gremios de la CGT al gobierno de Javier Milei, la directora de comunicaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), Julie Kozack, ponderó este jueves a las autoridades nacionales, y mostró confianza en el proyecto de ley de reforma laboral impulsado en Argentina.

FMI confía que reforma puede fomentar la creación de empleo

Pese a que varios organismos sociales, sindicatos y agrupaciones políticas marchan esta tarde hacia el Congreso para repudiar que los Diputados legislen la regresión de sus derechos laborales, la vocera del organismo crediticio consideró que la reforma redactada por La Libertad Avanza podría reducir la informalidad y fomentar la creación de empleo.

Pese al diagnóstico favorable del organismo a la gestión actual, expresó su preocupación por “los costos de transición” asociados a las reformas que ejecuta Milei. En referencia a la apertura de importaciones, la desprotección de la industria nacional, y la severa reforma laboral que se plantea llevar a cabo.

"Comprometidos" con el gobierno de Milei

Sin mencionar directamente al escandaloso accionar del Gobierno, expresó: “Estamos profundamente comprometidos con los esfuerzos para salvaguardar la calidad, precisión y transparencia del sistema estadístico argentino. En nuestras conversaciones, coincidimos en que contar con datos oportunos, creíbles, de alta calidad e imparciales es esencial para una formulación de políticas sólida y la confianza pública”, aseguró.

En tanto, la funcionaria del FMI remarcó que se mantuvieron “muy buenas conversaciones” con los responsables económicos de la Administración libertaria en el marco de la segunda revisión del Programa de Facilidades Extendidas (EFF, según sus siglas en inglés) y de la consulta del Artículo IV de 2026.

Asimismo, durante la conferencia, dijo que las negociaciones por la revisión de metas aún no terminaron y que no hay plazo previsto para el nuevo desembolso a la Argentina, que debería rondar los US$ 1.000 millones.

FUENTE: Página 12

