MGAP extendió a 12 departamentos las medidas para paliar falta de agua

Monitorean situación

Indicó, en declaraciones a Comunicación Presidencia, que el MGAP monitorea la situación para que las decisiones tengan sustento técnico, académico y científico, y adelantó que el próximo encuentro de la comisión se realizará en el corto plazo.

Precisó que algunas de las principales medidas consisten en autorizar el pastoreo en la faja adjunta a caminos y rutas nacionales, con el recaudo correspondiente; la línea de crédito que instrumentó el Banco República orientadas a micro, pequeño y medianos productores ganaderos y lecheros, que tienen determinada gracia en el pago de las amortizaciones.

Otras medidas son los microcréditos de la Dirección General de Desarrollo Rural para pequeños productores de menos de 100 hectáreas Coneat 100, y la facilitación del acceso a crédito bancarios mediante fondos rotatorios; además del acceso a crédito a través de República Microfinanzas.

Nuevas medidas

A su vez, la convocatoria Agua para la producción familiar brinda asistencia a los productores más pequeños para facilitar alumbramientos de agua con pozos semisurgente, hacer un tajamar, distribuir el agua, o subdividir el recurso.

Por su parte, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti convocó para los próximos días a la Comisión de Emergencias Agropecuarias, que evaluará la pertinencia de declarar una emergencia agropecuaria, tras un análisis de la situación actual del campo uruguayo.