MGAP extendió a 12 departamentos las medidas para paliar falta de agua

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca ( MGAP) extendió a 12 los departamentos las medidas para atender la situación creada por la falta de lluvias. “La situación que teníamos sobre mediados de enero se hace extensiva de ocho a 12 departamentos”, informó el director nacional de Recursos Naturales del ministerio, Gustavo Garibotto.
Las medidas abarcan zonas policiales de Soriano, Colonia, Durazno, Flores, Florida, San José, Canelones, Montevideo, Treinta y Tres, Lavalleja, Maldonado y Rocha.
Garibotto informó que las nuevas medidas se determinaron el miércoles 18 tras la reunión del grupo de trabajo integrado por el MGAP, INIA, INC, INAC, INASE, INALE, IPA y UAM, además de INIA GRAS, Inumet y Dinagua del Ministerio de Ambiente.
Monitorean situación
Indicó, en declaraciones a Comunicación Presidencia, que el MGAP monitorea la situación para que las decisiones tengan sustento técnico, académico y científico, y adelantó que el próximo encuentro de la comisión se realizará en el corto plazo.
Precisó que algunas de las principales medidas consisten en autorizar el pastoreo en la faja adjunta a caminos y rutas nacionales, con el recaudo correspondiente; la línea de crédito que instrumentó el Banco República orientadas a micro, pequeño y medianos productores ganaderos y lecheros, que tienen determinada gracia en el pago de las amortizaciones.
Otras medidas son los microcréditos de la Dirección General de Desarrollo Rural para pequeños productores de menos de 100 hectáreas Coneat 100, y la facilitación del acceso a crédito bancarios mediante fondos rotatorios; además del acceso a crédito a través de República Microfinanzas.
Nuevas medidas
A su vez, la convocatoria Agua para la producción familiar brinda asistencia a los productores más pequeños para facilitar alumbramientos de agua con pozos semisurgente, hacer un tajamar, distribuir el agua, o subdividir el recurso.
Por su parte, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti convocó para los próximos días a la Comisión de Emergencias Agropecuarias, que evaluará la pertinencia de declarar una emergencia agropecuaria, tras un análisis de la situación actual del campo uruguayo.