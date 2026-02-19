El papa León XIV visitará Uruguay en 2026

El papa León XIV realizará una visita a Uruguay entre noviembre y diciembre de este año, según informó a la prensa el embajador ante el Vaticano, Juan Raúl Ferreira.
Por el momento, se desconocen los detalles sobre el itinerario del pontífice en Montevideo, pero, de concretarse la visita, será un hito para Uruguay, que no recibe a un Papa desde la visita de Juan Pablo II en 1988.
Según declaró el cardenal Daniel Sturla, quien viajó a Roma para participar en el consistorio del nuevo pontificado, el deseo del papa de estar en Uruguay quedó expresado cuando se despidió de él, con una frase que despertó entusiasmo entre los fieles: “Nos vemos en Uruguay”, le habría dicho León XIV durante el encuentro con la delegación uruguaya en el Vaticano.
Desde entonces, autoridades eclesiásticas manejan distintas alternativas para una eventual misa multitudinaria en Montevideo. Entre los lugares mencionados figuran el Estadio Centenario y la Avenida del Libertador. También se evalúa que el Papa pueda trasladarse a Florida, donde se encuentra el santuario de la Virgen de los Treinta y Tres, patrona del país.