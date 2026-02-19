El papa León XIV visitará Uruguay en 2026

Según declaró el cardenal Daniel Sturla, quien viajó a Roma para participar en el consistorio del nuevo pontificado, el deseo del papa de estar en Uruguay quedó expresado cuando se despidió de él, con una frase que despertó entusiasmo entre los fieles: “Nos vemos en Uruguay”, le habría dicho León XIV durante el encuentro con la delegación uruguaya en el Vaticano.