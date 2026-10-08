"Bolsonaro nunca más": miles salen a las calles de Río contra Flávio y el regreso de la ultraderecha

La pandemia de covid-19 apareció como uno de los principales recuerdos de quienes participaron de la marcha. Las pancartas también apuntaron directamente contra cualquier intento de revisar las condenas vinculadas al intento de ruptura institucional. “Conceder amnistía a los golpes de Estado da luz verde a nuevos golpes”, advertía uno de los carteles.

El rechazo a Flávio Bolsonaro no se limita a su vínculo con su padre. Sus propuestas económicas también generaron críticas durante la movilización. El senador ha prometido fuertes recortes presupuestarios y ha utilizado una tijera como símbolo de su programa, en una referencia a la motosierra popularizada por el presidente argentino Javier Milei, cuyas reformas ha elogiado.

Los manifestantes recordaron los recortes aplicados durante el gobierno de Jair Bolsonaro a las universidades federales, las becas de investigación y el programa Farmacia Popular.“Me parece muy, muy triste este auge de la extrema derecha y el auge del bolsonarismo en Brasil ”, señaló Emmanuel Araujo, de 19 años, mientras se prepara para ingresar a la universidad.

Para otros manifestantes, el temor tiene además una dimensión social y racial. Iara Pinheiro, que votó por primera vez con 16 años, expresó su preocupación por el futuro de los derechos de las mujeres negras y por la democracia brasileña. “Soy una mujer negra y creo que perderemos nuestros derechos si las cosas siguen como están y volvemos a elegir a Bolsonaro”, sostuvo.

Lula cambia el tono y busca disputar las redes

Mientras Flávio Bolsonaro intenta ampliar sus alianzas para la segunda vuelta, Lula también prepara una campaña diferente para enfrentar el avance de la derecha. El candidato izquierdista, que con casi 81 años busca un cuarto mandato, comenzó a reforzar su presencia en redes sociales, un terreno en el que el bolsonarismo ha tenido históricamente una fuerte ventaja.

Este miércoles publicó por primera vez un video grabado en formato selfi, pese a que no utiliza celular. “Vamos, gente, a la calle, vamos a conversar con las personas”, afirmó en el video difundido en Instagram y TikTok.

En las calles de Río, miles ya dejaron claro de qué lado se ubican: “Bolsonaro nunca más”.