Su repertorio incorporó composiciones de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Gustavo Pena, Eduardo Mateo, Jimi Hendrix, The Beatles y Bob Marley, entre otros referentes. Sin limitarse a reproducir canciones, el grupo desarrolló una identidad propia a través de versiones que transforman los materiales originales y abren nuevas posibilidades sonoras.

En estas tres décadas editó cinco discos de estudio y obtuvo el Premio Graffiti a Mejor Disco de Música Instrumental por Tobismo. También participó en dos ediciones del Cosquín Rock, compartió escenario con Charly García y Skay Beilinson, integró el Festival Tum Tum Instrumental de Brasil y musicalizó en vivo Un perro andaluz, de Luis Buñuel.

Treinta años y una búsqueda que continúa

La gira aniversario recorrió distintos puntos del país, con presentaciones en Casa Babilonia, en El Pinar; el Teatro Miguel Young, en Fray Bentos; el Centro Cultural Parque del Plata, donde las localidades se agotaron, y el Centro Cultural Bastión del Carmen, en Colonia.

El concierto en la Sala Zitarrosa marcará el cierre de este recorrido y pondrá nuevamente en primer plano una propuesta que ha sabido sostener su identidad sin renunciar a la experimentación.

Integrado por Mario Gulla y Fernando Rosa en violines, Sebastián Estigarribia en viola, Bruno Masci en violoncello y Paolo Buscaglia en percusión, El Club de Tobi llega a este aniversario con una historia que también habla de la música uruguaya y de su capacidad para reinventarse.

El encuentro será el jueves 19 de noviembre en la Sala Zitarrosa, en Montevideo. Las entradas están a la venta a través de Tickantel.