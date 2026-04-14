Canciones de Otoño: un encuentro musical para descubrir nuevas voces

A lo largo de sus doce ediciones, el festival ha ido consolidando una comunidad —artística y de público— que encuentra en estas jornadas algo más que una grilla de espectáculos. Hay una sensibilidad compartida y una búsqueda de canciones que dialoguen con el presente, que se permitan la experimentación y que escapen a las fórmulas más previsibles del circuito comercial.

En tiempos de consumo acelerado, Canciones de Otoño insiste en otro ritmo, el de la escucha atenta y amorosa. Allí radica, quizá, una de sus mayores virtudes. No solo exhibe nuevas músicas, sino que crea las condiciones para que esas músicas puedan ser realmente recibidas. Un gesto que, edición tras edición, reafirma el valor de sostener espacios donde lo emergente no sea apenas una etiqueta, sino una experiencia compartida.

Una inicitaiva independiente y autogestionada

Detrás de Canciones de Otoño está el impulso del comunicador y productor Robert Mello, creador de esta iniciativa que ha logrado sostenerse en el tiempo desde la autogestión. En una entrevista concedida a Caras y Caretas dos años atrás, Mello sintetizaba con crudeza las dificultades de levantar un proyecto de estas características en la escena local: “No es nada sencillo llevar adelante una iniciativa independiente en nuestra escena cultural, en este caso, más precisamente musical”.

“Hay poco apoyo en general, pero más aún si la propuesta no está emparentada con artistas que ‘generen negocio’ y corten tickets fácilmente", detallaba en aquella entrevista.

Aun así, reivindicó el sentido del esfuerzo en continuar sosteniendo las canciones de otoño: “Hay que creer mucho en lo que puede aportar el proyecto y jugársela (…) porque miro hacia atrás y veo la cantidad de artistas que pudieron aprovechar la oportunidad que da el festival para mostrar su arte”.

Grilla 2026

La primera fecha de Canciones de Otoño 2026 será el jueves 23 de abril, a las 20 horas, en el Centro Cultural Parque del Plata, con entrada libre.

En esta oportunidad se presentará Clara Pregliasco, con una propuesta que se caracteriza por una estética que combina influencias indie, pop-rock y la fusión folclórica. Sus composiciones equilibran entre dinamismo, introspección y reflexión, logrando conectar con públicos diversos en edad y contexto.

La artista cuenta con varios singles publicados y actualmente está culminando de grabar su primer EP. Cabe destacar que la artista fue finalista de la primera edición del Concurso organizado por este festival para el lanzamiento de nuevos autores.

Belén Giacussa es otra de las artistas que dirá presente en la primera noche del festival. Es una cantautora que aborda temáticas cotidianas desde un punto de vista sensible. Las canciones apelan a la emotividad, la identificación y la interpretación personal.

El estilo musical de la artista transita por el Pop - Rock, el R&B y la Música Popular Uruguaya. En 2025 publicó su primer EP de estudio, titulado “Mundo Alterno”.

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El sábado 25 de abril la cita será en Montevideo, en la Sala Camacuá, también a las 20 horas. Las entradas anticipadas tienen un valor de $430 y se consiguen en Redtickets.

En esta fecha se presentará Agusdelagua, una cantautora uruguaya nacida en Salto que construye un universo musical donde dialogan la raíz y la contemporaneidad. Sus canciones combinan ritmos tradicionales uruguayos y latinoamericanos con una sensibilidad actual, dando lugar a una propuesta que une identidad, emoción y búsqueda artística.

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Otro de los espectáculos estará a cargo de Nikyllo. Su estilo abarca una amplia gama de géneros, desde lo más digital y contemporáneo hasta lo más orgánico. Nikyllo creció entre murgas y carnavales, discos de Fernando Cabrera y Jorge Drexler, lo que hoy se refleja en una propuesta artística que fusiona lo urbano con lo sensible, lo rítmico con lo emocional.

0b4be61e-d9d8-1192-a338-b664fd4b59aa Nikyllo Difusión

La última fecha de esta edición tendrá lugar el domingo 26 de abril, en la Sala Camacuá, también a las 20 horas. Esta noche brindará su show Aldana, finalista de La Voz Kids Uruguay. Es una joven cantante que interpreta principalmente baladas pop y temas melódicos, destacando por su potente voz y capacidad interpretativa en temas de gran exigencia vocal.

Aldana lanzó su primer disco solista titulado "Metanoia", enfocado en baladas con producción pop y pop-rock, incluyendo colaboraciones con artistas reconocidos.

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El cierre del festival estará a cargo de Pablo Félix, tecladista y compositor de Melo. Construye canciones que fusionan el groove del funk, el soul y el indie actual, con un marcado protagonismo de pianos eléctricos, rhodes y sintetizadores, en un sonido con identidad propia.

Cuenta con dos álbumes EP publicados: Canciones Accidentales (2023) y Temporal (2025). En sus últimos lanzamientos ha compartido música junto a artistas como Spuntone & Mendaro, Socio, Diego Matturro y Mel Altieri, consolidando un proyecto que dialoga con distintas generaciones de la escena nacional.