Cultura y espectáculos Canelones | Cine bajo las estrellas | cronograma

Inició "Cine bajo las estrellas"

Canelones proyectará más de 40 películas al aire libre y con entrada gratis

El ciclo "Cine bajo las estrellas" recorrerá los 32 municipios de Canelones con funciones de cine nacional para toda la familia.

Canelones proyectará más de 40 películas con entrada gratis y al aire libre.
Por Redacción Caras y Caretas

Canelones dio inicio a una nueva edición de “Cine bajo las estrellas”, un ciclo que busca descentralizar la oferta cultural del verano llevando la pantalla grande a los 32 municipios del departamento. El lanzamiento oficial tuvo lugar en la histórica Quinta Capurro de la ciudad de Santa Lucía, contando con un importante marco de público que acompañó la primera función del calendario.

La iniciativa, gestionada por la Dirección General de Cultura de la Intendencia, tiene como objetivo democratizar el acceso al entretenimiento audiovisual fuera de la zona costera. Según explicaron las autoridades, todas las funciones son con acceso gratuito y se extenderán por diversas localidades, sumando un total de más de 40 proyecciones a cielo abierto.

Machín: "Verano hay en todo el departamento"

El Director General de Cultura, Sergio Machín, destacó la relevancia de este programa para la gestión departamental: “Cine bajo las estrellas, que es un programa muy importante de la Dirección de Cultura, un programa que llega a los treinta y dos municipios. El concepto de que verano hay en todo el departamento tiene que ver con este tipo de propuestas que llegan con muy buenas películas”.

La programación de este año pone un énfasis particular en el cine uruguayo. Dentro de la selección se destacan producciones nacionales como La huella de las palabras y la comedia Alelí, esta última realizada en coproducción con Argentina. La Intendencia confirmó que los derechos de autor de todas las piezas audiovisuales fueron adquiridos por el gobierno departamental para garantizar la legalidad y calidad de las emisiones.

“Tiene que ver con la posibilidad de circular contenidos de calidad, hoy empezando aquí, en este espacio maravilloso, que es la Quinta Capurro de la ciudad Santa Lucía, y, bueno, y la posibilidad de que van a ser más de cuarenta proyecciones en todo el departamento de forma gratuita, difundiendo mucho el cine nacional, pero también van a ver otros contenidos para toda la familia”, agregó Machín.

Sobre cronograma

Para quienes deseen asistir a las funciones en sus respectivas localidades, la Intendencia de Canelones informó que el cronograma completo con fechas, horarios y lugares de proyección se encuentra disponible en su sitio web oficial. Asimismo, la información se actualizará de forma diaria a través de las redes sociales de Canelones Cultura para seguir el recorrido del ciclo por todo el territorio canario.

