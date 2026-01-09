Canelones proyectará más de 40 películas al aire libre y con entrada gratis

La programación de este año pone un énfasis particular en el cine uruguayo. Dentro de la selección se destacan producciones nacionales como La huella de las palabras y la comedia Alelí, esta última realizada en coproducción con Argentina. La Intendencia confirmó que los derechos de autor de todas las piezas audiovisuales fueron adquiridos por el gobierno departamental para garantizar la legalidad y calidad de las emisiones.

“Tiene que ver con la posibilidad de circular contenidos de calidad, hoy empezando aquí, en este espacio maravilloso, que es la Quinta Capurro de la ciudad Santa Lucía, y, bueno, y la posibilidad de que van a ser más de cuarenta proyecciones en todo el departamento de forma gratuita, difundiendo mucho el cine nacional, pero también van a ver otros contenidos para toda la familia”, agregó Machín.

Sobre cronograma

Para quienes deseen asistir a las funciones en sus respectivas localidades, la Intendencia de Canelones informó que el cronograma completo con fechas, horarios y lugares de proyección se encuentra disponible en su sitio web oficial. Asimismo, la información se actualizará de forma diaria a través de las redes sociales de Canelones Cultura para seguir el recorrido del ciclo por todo el territorio canario.