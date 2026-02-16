El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, afirmó que el gobierno actuó conforme a derecho en el caso del astillero Cardama y sostuvo que existió un “incumplimiento grave” por la presentación de una garantía irregular.
Caso Cardama
Jorge Díaz: "Es como que hubiera un acuerdo tácito entre el astillero y la oposición"
El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, cuestionó la postura de la oposición en el caso del astillero Cardama,y afirmó que existe una “coincidencia de argumentos” entre la empresa y los dirigentes opositores.