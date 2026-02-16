Hacete socio para acceder a este contenido

Política Jorge Díaz | Cardama | oposición

Caso Cardama

Jorge Díaz: "Es como que hubiera un acuerdo tácito entre el astillero y la oposición"

El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, cuestionó la postura de la oposición en el caso del astillero Cardama,y afirmó que existe una “coincidencia de argumentos” entre la empresa y los dirigentes opositores.

Jorge Díaz, prosecretario de Presidencia.&nbsp;

 Martin Martinez / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, afirmó que el gobierno actuó conforme a derecho en el caso del astillero Cardama y sostuvo que existió un “incumplimiento grave” por la presentación de una garantía irregular.

En declaraciones este lunes en el programa Desayunos Informales de Canal 12, Díaz cuestionó la actitud del empresario y consideró que la forma adecuada de proceder hubiera sido otra. “La forma es que el señor Cardama hubiera venido al Uruguay a través de un representante real, un abogado de él, y hubiera dicho: ‘Señores, primero pedir disculpas’, porque al Estado uruguayo se lo respeta; pedir disculpas cuando tú presentaste documentación falsa y engañaste o participante voluntaria o involuntariamente de un engaño, un buen hombre de negocios lo que hace es pedir disculpas, y no salir, perdónenme la expresión poco académica, a gallear por ahí a través de la prensa, sin venir a dar una explicación de nada”, expresó.

Un simple "me engañaron"

El jerarca detalló que la empresa fue notificada y que tuvo oportunidad de ejercer su defensa administrativa. “Se lo notificó, luego se le dio vista, se lo puso en conocimiento de todo lo que estaba en el expediente, se le dio un plazo de diez días para que dijera de todo esto qué pasa, ahí tampoco hubo una propuesta de sustituir la garantía ni nada por el estilo, simplemente una serie de improperios y más o menos la misma línea de defensa de que esto es una decisión política. Es más, dice: ‘Me engañaron’, pero no dice cómo, ni quién, ni con quién contactó, ni cuánto pagó, es simplemente el genérico ‘me engañaron’”, señaló.

Según Díaz, el núcleo del conflicto radica en la validez de la garantía presentada por el astillero. “El Estado uruguayo fue engañado. Hay un incumplimiento grave por la sencilla razón de que no se presentó una garantía, se presentó una garantía trucha, y nunca hubo una explicación ni una propuesta formal de nada, simplemente se politiza el debate; de jurídico, nada. Una garantía es trucha y la otra no tiene ningún valor jurídico”, sostuvo.

Sobre la postura de la opsición

El prosecretario también marcó diferencias con la postura de la oposición y advirtió sobre coincidencias en los argumentos. “Me llama poderosamente la atención la coincidencia de argumentos entre las evacuaciones de vista que hace Cardama y los argumentos de la oposición. Son un calco. Es como que hubiera un acuerdo tácito entre el astillero y la oposición”, afirmó.

Temas

