Jorge Díaz: "Es como que hubiera un acuerdo tácito entre el astillero y la oposición"

Según Díaz, el núcleo del conflicto radica en la validez de la garantía presentada por el astillero. “El Estado uruguayo fue engañado. Hay un incumplimiento grave por la sencilla razón de que no se presentó una garantía, se presentó una garantía trucha, y nunca hubo una explicación ni una propuesta formal de nada, simplemente se politiza el debate; de jurídico, nada. Una garantía es trucha y la otra no tiene ningún valor jurídico”, sostuvo.

Sobre la postura de la opsición

El prosecretario también marcó diferencias con la postura de la oposición y advirtió sobre coincidencias en los argumentos. “Me llama poderosamente la atención la coincidencia de argumentos entre las evacuaciones de vista que hace Cardama y los argumentos de la oposición. Son un calco. Es como que hubiera un acuerdo tácito entre el astillero y la oposición”, afirmó.