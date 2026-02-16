Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Cultura | Queso Magro | A la Bartola | Adams

escaso marco de público en el Teatro de Verano

Integración y Queso Magro rumbo a la liguilla; A la Bartola se ilusiona con ser la sorpresa

Adams modificó parte de su espectáculo, puso en escena a Luis Alberto Carballo, pero no logró plasmar una buena segunda rueda.

Integración y Queso Magro rumbo a la liguilla; A la Bartola se ilusiona con ser la sorpresa

Integración y Queso Magro rumbo a la liguilla; A la Bartola se ilusiona con ser la sorpresa

 Foto: Ale Moreira / DAECPU
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Fermín Veiga

Con un clima que amenazó durante todo el día, y un escaso marco de público en el Teatro de Verano, se llevó a cabo la séptima etapa del Concurso Oficial del Carnaval. Integración y Queso Magro brindaron espectáculos de altísimo nivel y A la Bartola sueña con un lugar en las finales.

Integración (Soc. negros y lubolos)

Una muy buena segunda rueda para la comparsa de la familia Suárez y Gularte. Lograron plasmar un espectáculo dinámico y que rindió de muy buena manera. La historia se plasma en el escenario con mucha efectividad.

Lograron corregir detalles técnicos que habían ido en contra del rendimiento general de la comparsa, logrando una buena ejecución en las coreografías y en materia musical.

Integración va a estar en la liguilla, y lo que haga en esa instancia determinará la ubicación final en una categoría con un altísimo nivel.

A la Bartola (Murga)

En la primera rueda fue la gran sorpresa y en su segunda pasada llegó para reafirmar que es uno de los mejores espectáculos de la categoría de murga. El texto es uno de los dos mejores (junto al de Cayó la Cabra) con unos minutos finales que son para encuadrar, destacándose el cuplé de los pendeviejos y la salud mental. La retirada a los tablados populares es una belleza.

El vestuario y la puesta en escena están muy bien logradas. El mayor problema que tiene la murga es en materia coral, que esta noche le costó unos minutos empastar de manera correcta (el comienzo de la presentación costó mucho entenderlo), pero cuándo se acomodó, logró comunicar de buena manera.

Personalmente es uno de los espectáculos que creo que debería meterse en la liguilla, con argumentos de sobra para hacerlo. El problema coral puede jugarles en contra en esa ilusión de ser una de las diez mejores murgas, pero redondearon una muy buena segunda que los deja a la expectativa.

Queso Magro (Murga)

Una muy buena segunda rueda de la murga láctea, que tiene un texto con muchos aciertos en su texto el cuál te transita por momentos de humor cantado y de mucha crítica. En cuánto a la efectividad, va de menos a más, logrando levantar exponencialmente a partir del homenaje de Rubino.

Entre sus bloques, lo más destacado aparte del homenaje, son el cuplé del MPP, la canción final y la retirada en homenaje a la feria de Tristán Narvaja. La murga está muy bien vestida, y volvió a comunicar de buena manera con un coro prolijo y bien arreglado.

Queso Magro seguramente esté nuevamente por el Teatro de Verano, con un espectáculo que esta noche logró mayor dinámica pero que perdió un poco de sorpresa en cuánto al humor y conexión con el público.

Adams (Parodistas)

La noche contó con muy poco público, el cuál disminuyó minutos antes que los históricos parodistas comenzaran a actuar, lo que hizo que Adams presentarán su espectáculo ante muy poca gente en la platea.

Si bien, con ciertas modificaciones en su texto, mejoraron en cuánto al desarrollo de las historias, definitivamente el espectáculo no es bueno, con parodias que no tienen impacto y un humor que no tuvo efectividad. Luis Alberto Carballo sorprendió al ser parte del elenco sobre el escenario, pero su presencia no fue suficiente para levantar el rendimiento general.

Adams cubre los rubros de muy buena manera (el vestuario es maravilloso) pero la flaqueza de sus textos hace que estén muy lejos de poder participar de la liguilla. Ojalá este conjunto histórico, cargado de figuras, puedan revertir la situación para el próximo Carnaval.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar