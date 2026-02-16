Integración y Queso Magro rumbo a la liguilla; A la Bartola se ilusiona con ser la sorpresa

Integración va a estar en la liguilla, y lo que haga en esa instancia determinará la ubicación final en una categoría con un altísimo nivel.

A la Bartola (Murga)

En la primera rueda fue la gran sorpresa y en su segunda pasada llegó para reafirmar que es uno de los mejores espectáculos de la categoría de murga. El texto es uno de los dos mejores (junto al de Cayó la Cabra) con unos minutos finales que son para encuadrar, destacándose el cuplé de los pendeviejos y la salud mental. La retirada a los tablados populares es una belleza.

El vestuario y la puesta en escena están muy bien logradas. El mayor problema que tiene la murga es en materia coral, que esta noche le costó unos minutos empastar de manera correcta (el comienzo de la presentación costó mucho entenderlo), pero cuándo se acomodó, logró comunicar de buena manera.

Personalmente es uno de los espectáculos que creo que debería meterse en la liguilla, con argumentos de sobra para hacerlo. El problema coral puede jugarles en contra en esa ilusión de ser una de las diez mejores murgas, pero redondearon una muy buena segunda que los deja a la expectativa.

Queso Magro (Murga)

Una muy buena segunda rueda de la murga láctea, que tiene un texto con muchos aciertos en su texto el cuál te transita por momentos de humor cantado y de mucha crítica. En cuánto a la efectividad, va de menos a más, logrando levantar exponencialmente a partir del homenaje de Rubino.

Entre sus bloques, lo más destacado aparte del homenaje, son el cuplé del MPP, la canción final y la retirada en homenaje a la feria de Tristán Narvaja. La murga está muy bien vestida, y volvió a comunicar de buena manera con un coro prolijo y bien arreglado.

Queso Magro seguramente esté nuevamente por el Teatro de Verano, con un espectáculo que esta noche logró mayor dinámica pero que perdió un poco de sorpresa en cuánto al humor y conexión con el público.

Adams (Parodistas)

La noche contó con muy poco público, el cuál disminuyó minutos antes que los históricos parodistas comenzaran a actuar, lo que hizo que Adams presentarán su espectáculo ante muy poca gente en la platea.

Si bien, con ciertas modificaciones en su texto, mejoraron en cuánto al desarrollo de las historias, definitivamente el espectáculo no es bueno, con parodias que no tienen impacto y un humor que no tuvo efectividad. Luis Alberto Carballo sorprendió al ser parte del elenco sobre el escenario, pero su presencia no fue suficiente para levantar el rendimiento general.

Adams cubre los rubros de muy buena manera (el vestuario es maravilloso) pero la flaqueza de sus textos hace que estén muy lejos de poder participar de la liguilla. Ojalá este conjunto histórico, cargado de figuras, puedan revertir la situación para el próximo Carnaval.