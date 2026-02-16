Hacete socio para acceder a este contenido

Mundo Lula | Acadêmicos de Niterói | Polémica

Gesto en vida

Lula fue homenajeado en el Carnaval de Río en una noche de alto simbolismo político

La escuela Acadêmicos de Niterói dedicó su desfile a la trayectoria de Luiz Inácio Lula da Silva. Se trata del primer presidente en ejercicio homenajeado en el Sambódromo.

 Foto: divulgación
Al ritmo de "¡Olé, olé, olé, olá, Lula, Lula!", la escuela Acadêmicos de Niterói dedicó su desfile en el Sambódromo Marquês de Sapucaí a la vida y trayectoria política de Luiz Inácio Lula da Silva, en una noche que combinó celebración cultural y lectura política. Según informó Brasil 247, el presidente presenció la presentación desde el palco de la alcaldía de Río de Janeiro y, en un breve gesto que concentró la atención pública, descendió a la pista para besar la bandera de la escuela.

El desfile tuvo lugar el domingo 15 de febrero de 2026 y convirtió a la avenida en un relato alegórico sobre el recorrido del líder del Partido de los Trabajadores. La presencia de Lula en el carnaval —una escena habitual en la cultura brasileña— adquirió inevitablemente un significado político en el actual contexto, aunque el eje de la propuesta artística se centró en su biografía y en los hitos de su carrera.

El gesto del mandatario, breve pero elocuente, fue interpretado como una señal de afecto hacia la comunidad que lo homenajeaba. La escena reforzó el protagonismo simbólico del tributo y, al mismo tiempo, activó críticas de sectores opositores que intentaron encuadrarlo como un acto de promoción política. Sin embargo, el impacto del desfile no se limitó a la figura presidencial.

La narrativa de la escuela incluyó referencias a figuras del reciente conflicto institucional brasileño. El expresidente Jair Bolsonaro fue representado en distintos pasajes, mientras que también aparecieron alusiones al exmandatario Michel Temer y al ministro del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. Esa inclusión reforzó la tradición del carnaval como espacio de sátira y comentario político, ampliando el homenaje biográfico hacia una lectura más amplia de la coyuntura reciente.

Polémica

En paralelo, el episodio derivó en cuestionamientos judiciales desde Brasilia. El Partido Novo sostuvo que podría configurarse una precandidatura anticipada, mientras que la senadora Damares Alves y el diputado Kim Kataguiri plantearon posibles daños al patrimonio público. De acuerdo con el informe, ambas acciones fueron desestimadas por la Justicia, lo que impidió que prosperaran los argumentos presentados.

Desde el Palacio Presidencial se adoptaron medidas para evitar interpretaciones sobre el uso de recursos públicos. Lula asistió al desfile completo de las cuatro escuelas que participaron esa noche, no solo a la que lo homenajeó, y se indicó a los ministros que, en caso de viajar al carnaval, lo hicieran por sus propios medios, sin utilizar aeronaves oficiales ni fondos estatales.

Así, el homenaje en Sapucaí se consolidó como un gesto cultural de fuerte carga simbólica hacia la trayectoria del presidente brasileño, en un escenario donde la celebración popular y la disputa política conviven, pero donde el centro de la escena estuvo puesto en el reconocimiento a una figura que marcó la historia reciente de Brasil.

