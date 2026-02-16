Más contenedores domiciliarios: se suman 700 familias al nuevo sistema de recolección

Detalles de la intervención por zona

En el Municipio E, la actividad se concentró en el barrio Malvín Norte, específicamente en el entorno de las calles Petrona Rosende y Dr. Carlos María Prando. Allí, los complejos habitacionales URBI 14, 15 y 16 recibieron sus nuevos contenedores. Para estos hogares, el servicio de recolección de residuos mezclados funcionará los martes y sábados (08:30 h), mientras que los materiales reciclables se retirarán los viernes a partir de las 14:00 h.

Por su parte, en el Municipio F, la jornada se dividió en dos grandes etapas:

Zona Liceo N° 77: Se entregó equipamiento a los complejos COVIROSELL, COVIFUSION, COVICUARTA, PLAN TERO, COVIARI, COVISUPRA, Julia Guarino y Gerardo Matos Rodríguez. En este sector, la recolección de mezclados será martes y sábados (08:30 h) y los reciclables los jueves (14:00 h).

Zona Plaza Pau 15 y Realojos: Se sumaron los complejos COVIFEB, COVINUSA, COVIUNSOL y COVIALUMNI, junto a los realojos Chacarita y 8 de Abril. Para estos puntos, los residuos mezclados se recogerán martes y sábados (08:30 h) y los reciclables los viernes (14:00 h).

Compromiso y expansión del sistema

Leonardo Herou subrayó que este plan se basa en el trabajo de cercanía: "Recorremos y planificamos todo con los vecinos previamente; ellos son parte activa de este cambio y seguiremos monitoreando la implementación juntos".

Asimismo, el jerarca recordó que el ritmo de entregas se mantiene firme. Tras haber iniciado en zonas como el Cerro, Prado Norte y Capurro, se espera que durante el segundo semestre del año la cobertura aumente significativamente con la llegada de mayor equipamiento y presupuesto.