Política contenedores | IM | intervención

Residuos

Más contenedores domiciliarios: se suman 700 familias al nuevo sistema de recolección

La IM repartió 700 contenedores en el marco del programa Hogares Sustentables en distintos barrios de Montevideo.

Contenedores intradomiciliarios
En una jornada marcada por la alta participación vecinal, la Intendencia de Montevideo, a través de su Departamento de Ambiente, concretó este sábado una nueva etapa del programa Hogares Sustentables. La iniciativa alcanzó a más de 700 familias de los Municipios E y F, quienes recibieron contenedores intraprediales, intradomiciliarios y composteras para la gestión de sus residuos en el hogar.

La actividad contó con la presencia del director del Departamento de Ambiente, Leonardo Herou, junto a las alcaldesas de ambos municipios, Mercedes Ruiz (E) y Matilde Palermo (F). Durante los encuentros, se realizaron charlas instructivas sobre el uso del nuevo equipamiento y la importancia de la clasificación en origen.

"El desafío siempre es involucrar a la gente. Estas experiencias nos permiten retirar paulatinamente contenedores de la vía pública para que los vecinos clasifiquen en sus casas, con una evaluación muy positiva hasta el momento", destacó Herou.

Detalles de la intervención por zona

En el Municipio E, la actividad se concentró en el barrio Malvín Norte, específicamente en el entorno de las calles Petrona Rosende y Dr. Carlos María Prando. Allí, los complejos habitacionales URBI 14, 15 y 16 recibieron sus nuevos contenedores. Para estos hogares, el servicio de recolección de residuos mezclados funcionará los martes y sábados (08:30 h), mientras que los materiales reciclables se retirarán los viernes a partir de las 14:00 h.

Por su parte, en el Municipio F, la jornada se dividió en dos grandes etapas:

  • Zona Liceo N° 77: Se entregó equipamiento a los complejos COVIROSELL, COVIFUSION, COVICUARTA, PLAN TERO, COVIARI, COVISUPRA, Julia Guarino y Gerardo Matos Rodríguez. En este sector, la recolección de mezclados será martes y sábados (08:30 h) y los reciclables los jueves (14:00 h).

  • Zona Plaza Pau 15 y Realojos: Se sumaron los complejos COVIFEB, COVINUSA, COVIUNSOL y COVIALUMNI, junto a los realojos Chacarita y 8 de Abril. Para estos puntos, los residuos mezclados se recogerán martes y sábados (08:30 h) y los reciclables los viernes (14:00 h).

Compromiso y expansión del sistema

Leonardo Herou subrayó que este plan se basa en el trabajo de cercanía: "Recorremos y planificamos todo con los vecinos previamente; ellos son parte activa de este cambio y seguiremos monitoreando la implementación juntos".

Asimismo, el jerarca recordó que el ritmo de entregas se mantiene firme. Tras haber iniciado en zonas como el Cerro, Prado Norte y Capurro, se espera que durante el segundo semestre del año la cobertura aumente significativamente con la llegada de mayor equipamiento y presupuesto.

