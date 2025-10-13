La fiesta juvenil del Carnaval de las Promesas ya tiene su puntapié inicial. Con entrada libre y una propuesta que promete ser un vibrante adelanto de lo que se verá en la temporada oficial, comienza la etapa de muestra de los conjuntos participantes. Este es el momento ideal para que el público conozca el talento emergente y los trabajos que se están gestando.
Carnaval de las Promesas: ya está el cronograma para la muestra y la entrada es libre
Del 17 al 25 de octubre se desarrollará la etapa de muestra de Carnaval de las Promesas en Las Duranas, con 32 conjuntos. Consultá la fecha y los horarios de cada presentación.