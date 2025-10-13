Hacete socio para acceder a este contenido

Cultura y espectáculos Carnaval de las Promesas | cronograma | Intendencia de Montevideo

Carnaval de las Promesas: ya está el cronograma para la muestra y la entrada es libre

Del 17 al 25 de octubre se desarrollará la etapa de muestra de Carnaval de las Promesas en Las Duranas, con 32 conjuntos. Consultá la fecha y los horarios de cada presentación.

Carnaval de las Promesas inicia su etapa de muestra. 

 Foto: Dante Fernandez / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

La fiesta juvenil del Carnaval de las Promesas ya tiene su puntapié inicial. Con entrada libre y una propuesta que promete ser un vibrante adelanto de lo que se verá en la temporada oficial, comienza la etapa de muestra de los conjuntos participantes. Este es el momento ideal para que el público conozca el talento emergente y los trabajos que se están gestando.

Según el cronograma que publicó la Intendencia de Montevideo (IM), del viernes 17 al sábado 25 de octubre, el Espacio Cultural Las Duranas será el escenario de este primer contacto de los grupos con el público, sirviendo como una valiosa instancia inicial para exponer el esfuerzo y desarrollo artístico alcanzado hasta ahora.

En nueve jornadas consecutivas, que darán comienzo a la hora 20, el público podrá disfrutar de la creatividad de 32 conjuntos en competencia, cubriendo todas las categorías: humoristas, murgas, parodistas, revistas y sociedades de negros y lubolos.

Cada agrupación tendrá un máximo de 20 minutos para presentar su performance en estas jornadas abiertas a todo público.

Cronograma

Viernes 17 de octubre

  • 20 h - Príncipes (parodistas)
  • 20:50 h - Chapitas (humoristas)
  • 21:40 h - La Descocada (murga)
  • 22:30 h - Zero (parodistas)

Sábado 18 de octubre

  • 20 h - Descarados (humoristas)
  • 20:50 h - Mano a mano (murga)
  • 21:40 h - Celestinos (parodistas)
  • 22:30 h - Quijotes (parodistas)

Domingo 19 de octubre

  • 20 h - Herederos (humoristas)
  • 20:50 h - La Zafada (murga)
  • 21:40 h - Wonkas (parodistas)

Lunes 20 de octubre

  • 20 h - Colibriquis (humoristas)
  • 20:50 h - Los Pepinitos (murga)
  • 21:40 h - Fénix (revista)
  • 22:30 h - Bubys Bis (parodistas)

Martes 21 de octubre

  • 20 h - Yoguis (humoristas)
  • 20:50 h - Klau's (parodistas)
  • 21:40 h - La Resiliente (murga)
  • 22:30 h - Mandala (revista)

Miércoles 22 de octubre

  • 20 h - Zabritos (parodistas)
  • 20:50 h - Frenesí (revista)
  • 21:40 h - Aprendices (parodistas)
  • 22:30 h - Cosme y Damián (soc. de negros y lubolos)

Jueves 23 de octubre

  • 20 h - Guerreros (parodistas)
  • 20:50 h - Nemesis (revista)
  • 21:40 h - Ohana (soc. de negros y lubolos)

Viernes 24 de octubre

  • 20 h - Gnomos (humoristas)
  • 20:50 h - Zodíaco (parodistas)
  • 21:40 h - Saphirus (revista)

Sábado 25 de octubre

  • 20 h - Magia Candombe (soc. de negros y lubolos)
  • 20:50 h - Wizards (parodistas)
  • 21:40 h - Dulcinea (revista)

