Hay partidos que se juegan dentro de la cancha y otros que se disputan en territorios más íntimos. En El gol de Alex, la nueva obra del dramaturgo español Antonio Hernández Centeno, el terreno de juego es el encuentro entre dos hombres que, sin saberlo, están a punto de marcar un gol mucho más trascendente que el del marcador deportivo: el del amor propio y la libertad.
Nuevo estreno teatral
"El gol de Alex": cuando el amor rompe el fuera de juego
Una comedia romántica actual, fresca y sin prejuicios, llega a Arteatro para patear fuerte contra la homofobia.