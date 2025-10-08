"El gol de Alex": cuando el amor rompe el fuera de juego

Puesta y funciones

La puesta, que cuenta con escenografía de Álvaro Domínguez, vestuario de Verónica Lagomarsino e iluminación de Pablo Caballero, se sostiene en una producción de We Producciones con el apoyo de COFONTE. Durante 70 minutos, el público se podrá deja arrastrar por la química de los protagonistas, entre la pasión futbolera y la vulnerabilidad de los afectos.

El gol de Alex se estrena el 11 de octubre de 2025 y tendrá funciones todos los sábados a las 20:00 horas en Arteatro (Canelones 1136). Las entradas cuestan $500 y pueden reservarse por WhatsApp al 092 202 147.

Una historia divertida, luminosa y valiente que invita a mirar el amor —y el fútbol— desde otro ángulo.