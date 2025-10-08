Hacete socio para acceder a este contenido

Cultura y espectáculos El gol de Alex | Arteatro | funciones

Nuevo estreno teatral

"El gol de Alex": cuando el amor rompe el fuera de juego

Una comedia romántica actual, fresca y sin prejuicios, llega a Arteatro para patear fuerte contra la homofobia.

EL GOL DE ALEX
Alejandro Persichetti
Por Redacción de Caras y Caretas

Hay partidos que se juegan dentro de la cancha y otros que se disputan en territorios más íntimos. En El gol de Alex, la nueva obra del dramaturgo español Antonio Hernández Centeno, el terreno de juego es el encuentro entre dos hombres que, sin saberlo, están a punto de marcar un gol mucho más trascendente que el del marcador deportivo: el del amor propio y la libertad.

La trama comienza en una app de citas. Mario, periodista deportivo, y Alex, futbolista estrella de un equipo de primera división, cruzan mensajes sin imaginar quién es realmente el otro. Justo esa noche, Alex acaba de anotar el gol que consagra a su club como campeón. Pero el verdadero giro de su historia llega fuera del estadio, cuando sus vidas se cruzan en un encuentro tan inesperado como revelador.

Lo que arranca como una cita casual se convierte en un cóctel de emociones, humor y ternura. La comedia, dirigida por Daniel Torres y protagonizada por Agustín Camacho y Mauricio Gutiérrez Marichal, combina ritmo ágil, diálogos chispeantes y una mirada fresca sobre los vínculos contemporáneos. Detrás del humor y la ligereza se esconde una poderosa jugada: desafiar los prejuicios y celebrar la diversidad con naturalidad.

Puesta y funciones

La puesta, que cuenta con escenografía de Álvaro Domínguez, vestuario de Verónica Lagomarsino e iluminación de Pablo Caballero, se sostiene en una producción de We Producciones con el apoyo de COFONTE. Durante 70 minutos, el público se podrá deja arrastrar por la química de los protagonistas, entre la pasión futbolera y la vulnerabilidad de los afectos.

El gol de Alex se estrena el 11 de octubre de 2025 y tendrá funciones todos los sábados a las 20:00 horas en Arteatro (Canelones 1136). Las entradas cuestan $500 y pueden reservarse por WhatsApp al 092 202 147.

Una historia divertida, luminosa y valiente que invita a mirar el amor —y el fútbol— desde otro ángulo.

EL GOL DE ALEX (4)

Temas

