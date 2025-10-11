Sonorama Uruguay 2025: el festival indie más esperado llega al Velódromo con artistas de primera

Artistas destacados:
EL KANKA (España): El aclamado cantautor malagueño, reconocido por su música honesta y optimista, vuelve a Montevideo. El artista, que ha triunfado en España y Latinoamérica (incluyendo su participación en Rock al Parque 2023), promete un derroche de carisma y letras profundas.
ZOE GOTUSSO (Argentina): Una de las compositoras más importantes de la nueva generación. Ganadora del Premio Gardel y con nominaciones al Latin Grammy, Zoe presentará su más reciente álbum, Cursi, tras agotar 12 shows en Buenos Aires y ser jurado en La Voz Argentina.
MOCCHI (Uruguay): El cancionista trans uruguayo, tras una exitosa gira europea y agotar dos Teatro Solís con su show NADA NUEVO, se posiciona como un pilar fundamental de la música nacional con su identidad genuina y contundente.
AÍNDA (Argentina): El dúo formado por Esmeralda Escalante y Yago Escrivá presentará oficialmente su nuevo disco, Fuimos Los Dos. Reconocidos por sus armonías vocales y colaboraciones con Jorge Drexler y Leiva, traen su sensibilidad pop y experimental.
SOFÍA ÁLVEZ (Uruguay): La cantautora, multi-instrumentista y productora uruguaya más escuchada en Spotify en 2024, ofrecerá un repertorio que transita la canción popular, el rock, el pop y el candombe.
IDOIA (País Vasco, España): Una de las mayores revelaciones del País Vasco. Presentará su nuevo álbum, de amar y desandar, una obra que mezcla raíz, folk, pop y bossa nova.
Debut exitoso y consolidado
La primera edición en 2023 se consolidó como un hito con la participación de No Te Va Gustar, Airbag, Perotá Chingó, Dillom, Shinova, Dorian y más, marcando la esencia del aclamado evento español en suelo charrúa. El reciente éxito de Sonorama Ribera 2025 en España reafirma la calidad y el legado que trae consigo el festival a Uruguay.
Entradas
Las entradas para no perderse esta experiencia musical ya están a la venta a través del sistema RedTickets.
