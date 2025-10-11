Hacete socio para acceder a este contenido

Cultura y espectáculos Sonorama Uruguay 2025 | festival | Velódromo

Regreso

Sonorama Uruguay 2025: el festival indie más esperado llega al Velódromo con artistas de primera

El festival de Sonorama Uruguay 2025 tendrá lugar el 19 de octubre en el Velódromo, con artistas destacados como Mocchi, El Kanka y Zoe Gotusso entre otros.

Sonorama Uruguay 2025

Sonorama Uruguay 2025
Por Redacción de Caras y Caretas

La capital uruguaya se prepara para una nueva edición de Sonorama Ribera, el prestigioso festival de música indie, que regresa al país consolidado como una cita ineludible. Tras el éxito rotundo de su debut en 2023, Sonorama Uruguay 2025 promete una jornada épica de música y talento internacional.

El festival tendrá lugar el domingo 19 de octubre en el SITIO | Velódromo de Montevideo.

Un cartel de gran vuelo

La edición 2025 reunirá sobre el escenario una potente mezcla de figuras consagradas y las nuevas voces más influyentes de la escena latinoamericana y europea: Mocchi, El Kanka, Zoe Gotusso, Sofía Álvez, Ainda e Idoia.

Artistas destacados:

  • EL KANKA (España): El aclamado cantautor malagueño, reconocido por su música honesta y optimista, vuelve a Montevideo. El artista, que ha triunfado en España y Latinoamérica (incluyendo su participación en Rock al Parque 2023), promete un derroche de carisma y letras profundas.

  • ZOE GOTUSSO (Argentina): Una de las compositoras más importantes de la nueva generación. Ganadora del Premio Gardel y con nominaciones al Latin Grammy, Zoe presentará su más reciente álbum, Cursi, tras agotar 12 shows en Buenos Aires y ser jurado en La Voz Argentina.

  • MOCCHI (Uruguay): El cancionista trans uruguayo, tras una exitosa gira europea y agotar dos Teatro Solís con su show NADA NUEVO, se posiciona como un pilar fundamental de la música nacional con su identidad genuina y contundente.

  • AÍNDA (Argentina): El dúo formado por Esmeralda Escalante y Yago Escrivá presentará oficialmente su nuevo disco, Fuimos Los Dos. Reconocidos por sus armonías vocales y colaboraciones con Jorge Drexler y Leiva, traen su sensibilidad pop y experimental.

  • SOFÍA ÁLVEZ (Uruguay): La cantautora, multi-instrumentista y productora uruguaya más escuchada en Spotify en 2024, ofrecerá un repertorio que transita la canción popular, el rock, el pop y el candombe.

  • IDOIA (País Vasco, España): Una de las mayores revelaciones del País Vasco. Presentará su nuevo álbum, de amar y desandar, una obra que mezcla raíz, folk, pop y bossa nova.

Debut exitoso y consolidado

La primera edición en 2023 se consolidó como un hito con la participación de No Te Va Gustar, Airbag, Perotá Chingó, Dillom, Shinova, Dorian y más, marcando la esencia del aclamado evento español en suelo charrúa. El reciente éxito de Sonorama Ribera 2025 en España reafirma la calidad y el legado que trae consigo el festival a Uruguay.

Entradas

Las entradas para no perderse esta experiencia musical ya están a la venta a través del sistema RedTickets.

