Comienza la segunda rueda del Concurso Oficial del Carnaval.

La categoría está muy pareja, y Madame Gótica es una de las que tiene argumentos sobrados para poder ilusionarse con tener una tercera pasada por el Teatro de Verano pero que dependerá de lo que haga esta noche y sus rivales.

Herencia Ancestral (Soc. De Negros y Lubolos)

La categoría es de las que mejores propuestas presentaron y lamentablemente la comparsa de Toledo no tuvo una buena primera rueda que lo obliga a mejorar notoriamente su presentación si quiere entreverarse entre las finalistas.

Los Chobys (Humoristas)

Que año difícil para uno de los conjuntos más grandes de nuestro Carnaval, que tuvo una fallida primera rueda y lo hace correr muy de atrás si quiere lograr tener una tercera rueda.

Los Chobys tienen muchísimos lugares para crecer tanto a nivel textual como en la ejecución de lo coral. La categoría sigue abierta, pero el conjunto de Pacella y Yuane corren de atrás en el concurso.

Falta y Resto (Murga)

Tuvo una buena primera rueda, en la que le tocó ir en la primera noche y logró cerrar la etapa dejando una muy buena sensación. Tiene su talón de Aquiles en algunos momentos textuales a los cuáles la murga puede sacarle muchísimo provecho.

Esta noche tiene la posibilidad de sellar su lugar entre las finalistas pero con el objetivo de dar un paso importante para colocarse entre el selecto grupo de las mejores calificadas.