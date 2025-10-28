Hacete socio para acceder a este contenido

"un legado que nos une"

Coro del TUMP brinda última función de "Circular", homenaje a la música popular uruguaya

Circular reúne obras de referentes como Amalia de la Vega, Alfredo Zitarrosa, Rubén Rada, Jaime Roos, Estela Magnone, Fernando Cabrera y más.

 Foto: cedida a Caras y Caretas
El Coro del Taller Uruguayo de Música Popular (TUMP) volvió al escenario con Circular, un espectáculo que recorre las múltiples expresiones de la música popular uruguaya. La última función se realizará el 30 de octubre, a las 20.30 horas, en la Sala Atahualpa del Teatro El Galpón.

Dirigido por Martín Cunha, el montaje propone un viaje sonoro por géneros que van del candombe y la murga a la zamba y la canción ciudadana.

Detalles

El repertorio reúne obras de grandes referentes nacionales como Amalia de la Vega, Alfredo Zitarrosa, Rubén Rada, Jaime Roos, Mariana Ingold, Estela Magnone, Jorge Lazaroff, Fernando Cabrera y Eduardo Mateo, entre otros.

El espectáculo incorpora músicos invitados en guitarra y percusión, y una puesta en escena en 360 grados que busca resaltar la esencia de la música uruguaya a través de las armonías vocales y arreglos originales.

Con más de una década de trayectoria, el Coro del TUMP forma parte del proyecto educativo y cultural dedicado a la difusión de la música popular del país. En esta nueva edición de Circular, la agrupación renovó su homenaje a ese legado que sigue marcando la identidad sonora del Uruguay.

Las entradas están disponibles a través de Redtickets.

