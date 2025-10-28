El Coro del Taller Uruguayo de Música Popular (TUMP) volvió al escenario con Circular, un espectáculo que recorre las múltiples expresiones de la música popular uruguaya. La última función se realizará el 30 de octubre, a las 20.30 horas, en la Sala Atahualpa del Teatro El Galpón.
"un legado que nos une"
Coro del TUMP brinda última función de "Circular", homenaje a la música popular uruguaya
Circular reúne obras de referentes como Amalia de la Vega, Alfredo Zitarrosa, Rubén Rada, Jaime Roos, Estela Magnone, Fernando Cabrera y más.