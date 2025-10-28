Coro del TUMP brinda última función de "Circular", homenaje a la música popular uruguaya

El espectáculo incorpora músicos invitados en guitarra y percusión, y una puesta en escena en 360 grados que busca resaltar la esencia de la música uruguaya a través de las armonías vocales y arreglos originales.

Con más de una década de trayectoria, el Coro del TUMP forma parte del proyecto educativo y cultural dedicado a la difusión de la música popular del país. En esta nueva edición de Circular, la agrupación renovó su homenaje a ese legado que sigue marcando la identidad sonora del Uruguay.

Las entradas están disponibles a través de Redtickets.