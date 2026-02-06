Hacete socio para acceder a este contenido

Cultura y espectáculos Cosquín Rock | Punta Carretas | grilla

Entradas en venta

Cosquín Rock Uruguay 2026: potente grilla, propuesta renovada y banda sorpresa

Este año el Cosquín Rock Uruguay se realizará el 21 de marzo, en la Rambla de Punta Carretas. Conocé la grilla completa y las novedades.

Por Redacción Caras y Caretas

Cosquín Rock Uruguay confirmó su edición 2026 con una programación que combina figuras históricas, referentes actuales y proyectos emergentes, en una jornada que se desarrollará el sábado 21 de marzo en la Rambla de Punta Carretas, en Montevideo.

Este año, el evento incorporará una serie de cambios orientados a renovar la experiencia del público, con una propuesta integral que trasciende lo estrictamente musical. El festival contará con cuatro escenarios rediseñados, activaciones de marcas, una oferta gastronómica diversa y zonas de descanso, además de distintas propuestas interactivas y sorpresas distribuidas a lo largo de la jornada.

El evento reúne a artistas de distintos géneros y generaciones, con fuerte presencia del rock rioplatense, pero también con lugar para el pop, el hip hop, la música urbana, propuestas emergentes y las fusiones con raíces afro y latinoamericanas.

A la potente grilla ya confirmada se agrega una novedad especialmente esperada por el público: la incorporación de La Vela Puerca como banda sorpresa del Cosquín Rock Uruguay, un anuncio que refuerza el peso de esta edición dentro de la historia del evento.

La presencia del grupo uruguayo en la Rambla de Montevideo adquiere un significado particular, luego de una reciente gira con la que celebraron sus 30 años de trayectoria y que incluyó un recital masivo ante más de 40.000 personas.

Grilla Completa

La Vela Puerca, Abuela Coca, Agarrate Catalina, Camila Ferrari, Camionero, Ciro y Los Persas, Cuatro Pesos de Propina, DJ Sanata, Divididos, El Kuelgue, El Plan de la Mariposa, Flor Sakeo, Florencia Núñez, Illya Kuryaki and the Valderramas, Julieta Rada, Kapanga, Koino Yokan, La Santa, Louta, Malapraxxis, Manu Martínez, Miel, Milongas Extremas, Rueda de Candombe, Samba do Marcio, Silvestre y La Naranja, Nacho Algorta y La Susi, Trotsky Vengarán, Tussiwarriors, Wos, YSY A

