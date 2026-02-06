Cosquín Rock Uruguay 2026: potente grilla, propuesta renovada y banda sorpresa

A la potente grilla ya confirmada se agrega una novedad especialmente esperada por el público: la incorporación de La Vela Puerca como banda sorpresa del Cosquín Rock Uruguay, un anuncio que refuerza el peso de esta edición dentro de la historia del evento.

La presencia del grupo uruguayo en la Rambla de Montevideo adquiere un significado particular, luego de una reciente gira con la que celebraron sus 30 años de trayectoria y que incluyó un recital masivo ante más de 40.000 personas.

Grilla Completa

La Vela Puerca, Abuela Coca, Agarrate Catalina, Camila Ferrari, Camionero, Ciro y Los Persas, Cuatro Pesos de Propina, DJ Sanata, Divididos, El Kuelgue, El Plan de la Mariposa, Flor Sakeo, Florencia Núñez, Illya Kuryaki and the Valderramas, Julieta Rada, Kapanga, Koino Yokan, La Santa, Louta, Malapraxxis, Manu Martínez, Miel, Milongas Extremas, Rueda de Candombe, Samba do Marcio, Silvestre y La Naranja, Nacho Algorta y La Susi, Trotsky Vengarán, Tussiwarriors, Wos, YSY A