Cultura y espectáculos Ruperto Rocanrol | Sala Zitarrosa | ¡Mucho Rock!

El sábado 13 de febrero a las 19 horas en la Sala Zitarrosa

Cuando el rock aprende a saltar: Ruperto Rocanrol vuelve a encender la Sala Zitarrosa

Para el niño que llevamos dentro. Ruperto Rocanrol, un show pensado para saltar, bailar y agitar en familia, pero también para aprender.

Ruperto Rocanrol - Foto otorgada por la producción
Ruperto Rocanrol 2 - Foto otorgada por la producción
Por Redacción Caras y Caretas

Ruperto Rocanrol vuelve a decir presente con un espectáculo que no negocia intensidad: ¡Mucho Rock!

El sábado 13 de febrero a las 19 horas, la Sala Zitarrosa se transforma en una usina de energía compartida. Un show pensado para saltar, bailar y agitar en familia, pero también para aprender —entre risas y riffs— de qué está hecho un concierto de rock de verdad. Cómo se hace pogo, para qué sirve el bajo, cuándo llega el solo de guitarra, por qué la batería manda aunque no siempre se la vea.

En escena desfilan canciones que ya son parte del cancionero afectivo de varias generaciones: El vampiro Vladimiro, Como un zombie, Piojos espaciales, Julito y otros clásicos de la veta más rocanrolera de la banda. Temas que no bajan línea: invitan. Que no explican: contagian.

Al frente, Roy Berocay, acompañado por Pablo Berocay en bajo, teclados y coros, y Bruno Berocay en batería, construyen un espectáculo donde la música es excusa para algo más grande: el encuentro. La posibilidad de que chicos y grandes compartan el mismo salto, el mismo estribillo, el mismo asombro.

Con cinco discos editados, presentaciones en todo el país y una trayectoria que cruza escuelas rurales, grandes salas y escenarios internacionales, Ruperto Rocanrol es mucho más que una banda infantil. Es un proyecto cultural que entiende el juego como lenguaje y el rock como herramienta de imaginación.

No es casual que haya sido reconocido con premios Florencio, ni que haya dialogado con el Ballet Nacional del Sodre, el Coro Nacional de Niños y festivales multitudinarios como la ya clásica Rupertofest.

¡Mucho Rock! es, en definitiva, una celebración de todo eso: la energía, la creatividad, la risa, el ruido bienvenido. Un recordatorio de que el rock no tiene edad cuando se lo vive con honestidad.

Función: sábado 13 de febrero, 19 h

Lugar: Sala Zitarrosa (sala climatizada)

Entradas: a la venta por Tickantel

Duración: entre 60 y 80 minutos

Acceso gratuito: menores de 2 años inclusive

Porque a veces crecer es aprender a escuchar.

Y otras veces, simplemente, volver a saltar.

Temas

