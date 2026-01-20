Cuando el rock aprende a saltar: Ruperto Rocanrol vuelve a encender la Sala Zitarrosa

Al frente, Roy Berocay, acompañado por Pablo Berocay en bajo, teclados y coros, y Bruno Berocay en batería, construyen un espectáculo donde la música es excusa para algo más grande: el encuentro. La posibilidad de que chicos y grandes compartan el mismo salto, el mismo estribillo, el mismo asombro.

Con cinco discos editados, presentaciones en todo el país y una trayectoria que cruza escuelas rurales, grandes salas y escenarios internacionales, Ruperto Rocanrol es mucho más que una banda infantil. Es un proyecto cultural que entiende el juego como lenguaje y el rock como herramienta de imaginación.

No es casual que haya sido reconocido con premios Florencio, ni que haya dialogado con el Ballet Nacional del Sodre, el Coro Nacional de Niños y festivales multitudinarios como la ya clásica Rupertofest.

¡Mucho Rock! es, en definitiva, una celebración de todo eso: la energía, la creatividad, la risa, el ruido bienvenido. Un recordatorio de que el rock no tiene edad cuando se lo vive con honestidad.

Función: sábado 13 de febrero, 19 h

Lugar: Sala Zitarrosa (sala climatizada)

Entradas: a la venta por Tickantel

Duración: entre 60 y 80 minutos

Acceso gratuito: menores de 2 años inclusive

Porque a veces crecer es aprender a escuchar.

Y otras veces, simplemente, volver a saltar.