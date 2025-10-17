Cultura y Música: Discodelic. La búsqueda arqueológica de la diversidad de nuestras raíces sonoras

Discodelic Discos Viajantes se centra en rescatar y reinterpretar géneros musicales latinoamericanos, como la cumbia, el bugalú y el Latin soul, a través de discos originales. Subrayan la importancia de educar al público sobre la rica historia de la cumbia, que a menudo, se malinterpreta.

Nos reunimos para ahondar sobre el foco del proyecto que los ha llevado incluso a cementerios para encontrar registros musicales perdidos.

Durante la conversación, ellos manifestaron que son conscientes de las dificultades para encontrar material de artistas influyentes de décadas pasadas.

Además, discutieron la necesidad de combinar el disfrute musical con el aprendizaje sobre la historia cultural de la región.

Ellos son una pareja de México y El Salvador y cuentan con su mayor tienda de discos en San Francisco, California.

Su búsqueda surge por curiosidad pero también por la importancia de revivir la historia musical. Han realizado un trabajo arqueológico para encontrar discos perdidos y han establecido contacto con músicos y sus familias para contar sus historias, lo que ha resultado en 28 lanzamientos en formato de 45 RPM.

Actualmente están realizando un tour por Latinoamérica para rescatar más discos perdidos y conectar con la cultura musical de la región en este puzzle de piezas complejas.

CYC: Cuéntenme un poco más cómo es lo que ustedes hacen específicamente y que los trae a presentarse en Montevideo el 18 de octubre.

Discodelic Discos Viajantes:

Nosotros tenemos una tienda de discos que se llama Discodelic y la tienda ,aparte de ser una tienda física, también somos una disquera.

Nuestra principal labor - y por la que inició este proyecto - fue rescatar música perdida principalmente de Centroamérica. Música de El Salvador, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Panamá, porque son países que estuvimos recorriendo por muchos años, investigando, documentando y trabajando con muchos músicos locales y nos dimos cuenta que particularmente esa zona de Latinoamérica estaba muy olvidada en cuanto a su historia musical.

Si bien habían existido muchos sellos disqueros muy importantes en los años 60s, 70s, y grandes orquestas, artistas, compositores, sentíamos que se había perdido totalmente en el olvido debido a todos los factores sociales y políticos que pasaron en los años 70s y 80s y mucha gente tuvo que salir huyendo de países como El Salvador ( la diáspora que llegó a California), entonces vimos que estaba todo muy perdido y muy poco documentado o , incluso, nada documentado sobre esa música.

Nuestra primera labor con mi esposa fue abrir una tienda de discos en El Salvador, algo impensable por lo que estaba sucediendo en ese momento con las pandillas. Toda la violencia, la corrupción hacía muy difícil la tarea.

Tomamos el riesgo y abrimos una tienda de discos en un barrio de San Salvador y la respuesta fue muy buena porque la gente empezó a apoyarnos mucho al ver que estábamos dándole mucho impulso a la cultura del disco, a la cultura del recuerdo, a lo que ellos le llaman "buenas épocas". Y así fue como empezó la tienda hace 10 años y a partir de ahí nos convertimos como en una tienda migrante, una tienda nómada, a ir moviéndonos de país en país, de ahí avanzamos hacia Guatemala.

Luego abrimos en San Francisco que es la cuna de muchos movimientos sociales y muchas luchas también. Ahí surgió, por ejemplo, el movimiento hippie, el rock psicodélico, la cultura chicana, el Chicano Power también, los Black Panthers en Oakland. Ha sido un Estado que ha luchado por los derechos de la comunidad LGBT desde los inicios. Entonces, es una región con mucha actividad artística y cultural. Eso fue lo que nos atrajo.

La característica principal, por lo que más se nos reconoce es por la labor arqueológica del rescate del disco, lo que hemos hecho o cómo es que hemos logrado conseguir piezas prácticamente perdidas de discos dispersas por todos lados, emisoras de radio perdidas, colecciones tiradas a la basura que logramos recuperar.

Hemos comprado colecciones en lugares muy extraños, como en cementerios, por ejemplo.

Realmente el disco fue desechado a inicios de los noventas y cuando ya nadie quería hacer discos, entonces mucha cantidad de ellos fueron tirados a la basura, fueron abandonados en lugares donde no fueron cuidados de manera correcta, entonces esa ha sido nuestra labor en los últimos 15 años.

Ir buscando por todos lados.

Realmente, en las tiendas de discos aún quedan algunos escondidos pero no vamos a encontrar piezas realmente muy oscuras ahí. Nos interesa mucho los que fueron esas grabaciones que solamente hicieron uno o dos lanzamientos en formato de 45 RPM y esos discos no los ponían en las tiendas porque las disqueras no creían en ellos.

Los DJs no tocaban esos discos, nunca fueron emitidos por radios, acababan en bodegas y ,la mayoría de las veces, perdidos. Una vez que encontramos estas joyas, luego nos avocamos a encontrar a los músicos o a los familiares de los músicos. Lo ideal es encontrar a los compositores para que nos brinden su historia, su experiencia de cómo fue grabar, cómo era la movida en la que estaban inmersos, sus influencias.

Entonces, a raíz de eso hemos podido realizar 28 lanzamientos, todos en formato de 45 RPM.

CYC:

¿Y han dado con familiares o con los artistas?

Discodelic Discos Viajantes:

Sí, con todos. Todos los lanzamientos han sido oficiales a través de los músicos, o en su defecto, sus familiares.

Nosotros tenemos un canal de YouTube que se llama Discodélicos y hemos hecho sesiones con DJs especializados de cada país. Por ejemplo, hemos hecho sesiones con DJs de música colombiana o salvadoreña y en los comentarios se ve que la gente realmente queda impresionada de no tener ni idea que habían existido todos esos artistas y ese movimiento. Y aparte, otra función de la tienda es hacer muchos eventos, conferencias, y exhibiciones también. Es una tienda de discos muy dinámica.

Y una parte de esto, por lo que estamos acá en Uruguay ahora, es porque estamos haciendo un tour por toda Latinoamérica para conectarnos ,o reconectarnos, con un montón de coleccionistas, DJs, en torno a la misma misión que nosotros tenemos sobre el rescate de los discos perdidos, de los discos más underground o los discos marginados o censurados y/o perdidos de las décadas que mencionábamos. Hemos estado recorriendo Latinoamérica ya por dos meses, ha sido un viaje increíble.

Cuando paramos en Colombia y vimos el trabajo que han estado haciendo los colegas allí, sacando libros específicos y luego fuimos a Chile y allí había gente que estaba súper involucrada entrevistando a músicos de Agua Turbia, notamos un nivel muy especializado y eso fue muy importante porque ya hay mucha gente trabajando como hormiga haciendo contar nuestra propia historia. Están saliendo nuevos sellos disqueros, incluso en México, en ciudades pequeñas como Querétaro, está Desierto Records, y los fuimos a visitar. Entonces, en este viaje nos dimos cuenta de cómo está evolucionando la cultura del vinilo en Latinoamérica y cómo se están conectando todos los que estamos en búsquedas similares.

Y Discodelic ha servido un poco para ello porque viajamos mucho. Siempre estamos en contacto lo que incluso nos ha llevado a lugares como Etiopía, Kenia, Barbados, Jamaica, por todos lados, siempre en la búsqueda del disco, en la búsqueda de alguna historia perdida.

CYC: La importancia de la identidad porque de repente eso puede pasar ,o llevar en el futuro, a que nuevas generaciones se inspiren y que ,eventualmente, generen música que esté inspirada en sus raíces pero para ello hay que conocerlas.

Discodelic Discos Viajantes:

Si, estamos empezando a contar estas historias, estamos trabajando en investigación y arqueología musical y rescate y reedición de los discos encontrados y curados. Escribir libros sobre todos estos temas, siento que es algo muy fresco todavía pero que sí va a empapar a las nuevas generaciones y siento que de aquí a cinco o diez años vamos a estar viendo una nueva generación muy orgullosa de su propia música y yendo ellos también hacer su parte en interpretar y difundir la misma música para que esto no se pierda.

Mucho de lo que vamos a tocar acá es mucha cumbia, obviamente, porque es un poco el foco de la fiesta (Infierno verde) . Va a ser una celebración psicodélica, de cumbia psicodélica, pero también discos que hemos ido encontrando en los viajes y es muy interesante cómo cada región tiene su visión de la cumbia. Tenemos cumbia de Colombia, cumbia de Ecuador con sintetizadores, cumbia de Centroamérica, cumbia de México, entonces, vamos a cubrir un amplio espectro de lo que es cumbia. También vamos a tocar otras músicas que también nos gustan mucho como el Latin soul, el Bugalú, que es algo que tocamos mucho con Discodelic.

Infierno verde sin dudas será una instancia para descubrir nuestras raíces sonoras y aprenderlas bailando.