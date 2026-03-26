¿De qué no puede olvidarse un letrista de murga? Raúl Castro lo respondió

Recordó anécdotas de las largas noches de tablados, cuando el cansancio y la voz gastada obligaban a seguir adelante igual, porque el carnaval es, ante todo, resistencia y pasión. “De lo que no se tiene que olvidar es de que sigue, de que hay que seguir”, expresó.

Castro también reflexionó sobre el vínculo con el público y el privilegio que implica que la gente pague una entrada para escuchar lo que la murga tiene para decir. En ese sentido, remarcó la responsabilidad que eso implica para los artistas. “Tenemos un balconcito donde la gente los escucha y pagan para escucharnos. Mirá si habrá que tenerle respeto a la gente”, afirmó.

En relacion a las temáticas que aborda cada murga, Castro aseguró que "las murgas son colectivos editoriales" y sugirió que a quien no le guste, "haga su propio colectivo".