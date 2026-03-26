El histórico letrista, murguista y director de la murga Falta y Resto, Raúl "Flaco" Castro, reflexionó sobre la identidad murguera, el oficio de escribir para carnaval y la responsabilidad con el público. Lo hizo durante una entrevista en el programa "Éramos tan progres" de Caras y Caretas TV, en un año en el que fue reconocido como figura de oro del carnaval.
Esencia murguera
¿De qué no puede olvidarse un letrista de murga? Raúl Castro lo respondió
El histórico letrista y director de la murga Falta y Resto, Raúl Castro, reflexionó sobre la identidad de la murga, el rol del letrista y la responsabilidad con el público.