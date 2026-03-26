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Cultura y espectáculos murga | Falta y Resto | letrista

Esencia murguera

¿De qué no puede olvidarse un letrista de murga? Raúl Castro lo respondió

El histórico letrista y director de la murga Falta y Resto, Raúl Castro, reflexionó sobre la identidad de la murga, el rol del letrista y la responsabilidad con el público.

Director de murga Falta y Resto, Raúl Castro.

Director de murga Falta y Resto, Raúl Castro.

 Gastón Britos / FocoUy
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Por Redacción de Caras y Caretas

El histórico letrista, murguista y director de la murga Falta y Resto, Raúl "Flaco" Castro, reflexionó sobre la identidad murguera, el oficio de escribir para carnaval y la responsabilidad con el público. Lo hizo durante una entrevista en el programa "Éramos tan progres" de Caras y Caretas TV, en un año en el que fue reconocido como figura de oro del carnaval.

Castro sostuvo que la identidad de Falta y Resto se construyó sobre una serie de elementos que considera imprescindibles en cada espectáculo. “No puede faltar humor, emoción, imaginación y una cosa que nos ha caracterizado: la simpleza y la austeridad de recursos, la simpleza de arreglos claros, no barrocos. No me gustan los arreglos barrocos, sino sensibles, que pueden pegarte en el pecho, pero también acariciarte el corazón en otro momento. Respeto por el género, tratando de modificarlo para bien, aunque a veces le erremos. Amor, amor no puede faltar. Que se note, es lo que yo le digo a la barra cuando sube: que se note el amor”, expresó.

Que el letrista no se olvide

A casi 40 años de haber escrito Que el letrista no se olvide, Castro fue consultado sobre qué no puede olvidar hoy quien escribe para murga. El murguista respondió que es una pregunta que se hace todos los años y que la respuesta tiene que ver con la perseverancia y el compromiso con el público.

Recordó anécdotas de las largas noches de tablados, cuando el cansancio y la voz gastada obligaban a seguir adelante igual, porque el carnaval es, ante todo, resistencia y pasión. “De lo que no se tiene que olvidar es de que sigue, de que hay que seguir”, expresó.

Castro también reflexionó sobre el vínculo con el público y el privilegio que implica que la gente pague una entrada para escuchar lo que la murga tiene para decir. En ese sentido, remarcó la responsabilidad que eso implica para los artistas. “Tenemos un balconcito donde la gente los escucha y pagan para escucharnos. Mirá si habrá que tenerle respeto a la gente”, afirmó.

En relacion a las temáticas que aborda cada murga, Castro aseguró que "las murgas son colectivos editoriales" y sugirió que a quien no le guste, "haga su propio colectivo".

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