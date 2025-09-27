¿Cómo seguirá el tiempo durante el fin de semana?

El sábado: lluvias y tormentas

La jornada del sábado comenzó fresca con cielo nublado, pero la inestabilidad se acentuará. Se espera un desmejoramiento por el suroeste y litoral, con el desarrollo de tormentas y lluvias aisladas durante la tarde, acompañadas de abundante nubosidad. La buena noticia es que el tiempo comenzará a mejorar hacia la noche por el suroeste, trayendo consigo un notable descenso de temperatura.