¿Cómo seguirá el tiempo durante el fin de semana?

El pronóstico del tiempo extendido elaborado por el meteorólogo Nubel Cisneros anticipa un fin de semana de tiempo inestable que irá mejorando a partir del domingo, dando paso a jornadas frías al comienzo de la semana, pero con temperaturas más templadas por las tardes.
El sábado: lluvias y tormentas
La jornada del sábado comenzó fresca con cielo nublado, pero la inestabilidad se acentuará. Se espera un desmejoramiento por el suroeste y litoral, con el desarrollo de tormentas y lluvias aisladas durante la tarde, acompañadas de abundante nubosidad. La buena noticia es que el tiempo comenzará a mejorar hacia la noche por el suroeste, trayendo consigo un notable descenso de temperatura.
Domingo y lunes: mejora y frío matinal
Domingo: La mañana será fresca y se mantendrá inestable en las costas este y sureste debido a restos de nubosidad. La tarde traerá consigo una disminución de la nubosidad y la humedad, manteniendo el ambiente fresco en el sur y este, y templado en el resto del país.
Lunes: La semana comenzará fría con cielo ligeramente nublado y la posible presencia de nieblas y neblinas aisladas en las primeras horas. Durante la tarde, el tiempo se estabilizará, con ambiente templado en el sur y este, y cálido en el resto del país.
Martes: ambiente frío matinal y templado vespertino
El martes continuará la tendencia de mañanas frías con nieblas y neblinas, especialmente en las zonas centro y este. Por la tarde, el ambiente será templado a cálido con cielo parcialmente nublado, aunque se espera un regreso al frío durante la noche.