Doña Bastarda sale a buscar la "patria" con una propuesta "irreverente y disruptiva"

Contó que este premio lo vivió como un “empujoncito” para seguir “haciendo esto” asegurando que, si bien hoy está ejerciendo su profesión, le gustaría dedicarle mayor tiempo al arte y este tipo de premios “son como un mensaje para animarme a seguir adelante”.

La “presión” luego del primer premio

Imanol Sibes, hizo referencia al título obtenido por Doña Bastarda en el Carnaval 2025, asegurando que, con el paso de las horas, “ganar no es nada, es una casualidad que se dio y que está divina”. De igual manera, esto “te permite seguir trabajando, seguir mostrando el espectáculo, pero en realidad el mayor aprendizaje es: tengamos confianza a la hora de arriesgar, de ir por propuestas que por ahí no son tan tradicionales o seguras”.

Sin embargo, a la hora de comenzar a preparar el espectáculo para este año, reveló que “corre una presión con uno mismo” porque entiende que “vos tenés esa responsabilidad de querer plantear un espectáculo que esté a la altura de lo que ya has hecho”.

La figura máxima del Carnaval 2025 explicó que uno de los objetivos que tienen con la murga para este año es que, al presentarse en los escenarios, “podamos compararnos con nosotros mismos y decir ‘lo logramos’”.

Imanol Sibes 2

Doña Bastarda 2026: un recorrido por el concepto de la patria

“Patria o tumba”, ese es el nombre del espectáculo con el que la murga saldrá a buscar revalidar el primer premio. Según contó Sibes, el hilo conductor va a ser un grupo de orientales que junto a José Artigas “salen a buscar la patria”. Durante el espectáculo, la murga va a ir “descartando aquello que no es patria” y se va a ir “metiendo” en las instituciones de la patria tanto a nivel local como el concepto a nivel global.

Adelantó que el salpicón de la murga va a ser un “homenaje a la plena como género musical” porque, “para un montón de gente, la plena es patria”. A su vez, en la retirada la murga va a invitar a los espectadores a ver qué pasa con nuestra patria, la de Uruguay.

Imanol contó que los ensayos en SUTEL “se están llenando” y que las veces que se presentaron en los festivales previos a que comiencen los tablados “hay pila de respuesta” por parte del público.

“Estoy muy satisfecho porque el objetivo era ese, plantear un espectáculo en el que estemos de acuerdo con lo que estamos diciendo, que nos represente lo que queremos cantar y que pueda tener una llegada similar a lo que sucedió el año pasado”.

“Si bien creo que el espectáculo va por otro carril totalmente distinto, palpito que, al ser tan irreverente, tan disruptivo, pero que también invita a la reflexión, pueden pasar cosas lindas con la gente un año más”, aseguró.

Finalmente, en cuanto a lo que es el armado de la murga, Sibes destacó que “estamos muy contentos” con lo que tienen y que, al estar en las horas previas a presentar el libreto ante DAECPU y la Intendencia, “nos ponemos muy ansiosos porque hay muchos detalles para resolver”.

La murga, ¿es la voz del pueblo?

Una entrevista reciente a Pablo Inthamoussu (integrante de Patos Cabreros) en la que aseguraba que la murga era la voz del pueblo y “había que escucharla” despertó muchas críticas y comentarios. Consultado sobre esto, Imanol Sibes fue tajante y aseguró que “para mí la murga y el carnaval siguen siendo la voz del pueblo”. Recordó que, en el año 2022, la retirada de Doña Bastarda tenía como disparador a la murga como la voz del pueblo, la cual fue escrita y armada por personas migrantes que viven en Uruguay.

Pese a que hoy en día existen otros mecanismos de expresión, valoró que “para ese grupito de personas, que permitió a otro montón de personas que se nos acercaran, que nos agradecieran, la murga fue su voz”.

“Uno tiende a quedarse con lo que consume en los tablados, y por ahí, sí te moves en el ambiente del tablado comercial, te quedas con que carnaval es esa burbuja. Eso mismo pasa también en los barrios de Montevideo; hay un montón de Carnaval en otros barrios, en los tablados populares, en la periferia y en el interior, y esos también son pueblo”, reflexionó.

Imanol agregó que, si bien “todo se transforma para que a la larga termine siendo un producto consumido por una clase media o clase trabajadora, es cierto que el carnaval como género es la voz de un montón de gente que encuentra en él su lugar para expresarse”.

“Entonces, sí, yo creo que la murga es la voz del pueblo, y que esa voz también se va transformando y se va adaptando según qué pueblo sea el que quiere cantar y según cuál es el pueblo al que vos le quieras cantar”, concluyó Imanol Sibes.