En ese marco, también se le preguntó si Uruguay buscaba parecerse a China, en el sentido de tomar al gigante asiático como un modelo a seguir para quienes buscan una alternativa al capitalismo. Sobre este punto, Elías reconoció su definición como país socialista y su condición de potencia mundial, pero sostuvo que su funcionamiento responde a una lógica capitalista. "Creo que es un error el planteo de China como ejemplo", afirmó.

A su entender, China opera en el escenario internacional bajo las reglas del capitalismo y no desarrolla una política orientada a promover el socialismo en otros países. También señaló que su solidaridad con Cuba no alcanza para modificar esa caracterización, aunque mencionó la situación de extrema dificultad que atraviesa la isla, entre otros factores, por las restricciones al suministro de petróleo.

Con respecto a las experiencias de los tres gobiernos frenteamplistas que tuvo Uruguay, y si alguna de estas gestiones se asomó al modelo de socialismo, Elías se refirió a la administración encabezada por Tabaré Vázquez, destacando que incorporó y cumplió varios puntos del programa del Partido Comunista. Entre ellos mencionó la recuperación salarial y otras medidas que, a su juicio, marcaron una diferencia en aquella primera etapa.

También recordó una definición del expresidente sobre la importancia del programa frenteamplista y su carácter constitutivo. "En un momento dado Tabaré Vázquez dijo que para él el programa de Frente, su constitución, dicho con esas palabras, ha quedado en el olvido, parece", señaló.

¿Socialismo era el de antes?

Consultado sobre qué rescata del socialismo del siglo XXI, Elías respondió que "sus comienzos". Ubicó en esa primera etapa los cambios constitucionales y el reconocimiento de la matriz de los pueblos originarios, además de una serie de transformaciones impulsadas en países como Venezuela, Ecuador y Bolivia.

En el caso venezolano, destacó las políticas sociales desarrolladas durante el gobierno de Hugo Chávez y mencionó iniciativas vinculadas con la agricultura, la construcción de carreteras y otras áreas. Para el economista, fueron experiencias en las que el progresismo latinoamericano mostró avances importantes, aunque aclaró que no todos los países siguieron ese camino.

En contraposición, consideró que otros gobiernos progresistas de la región no tuvieron esa impronta. "El progresismo fue un reformismo de buen tono y en algunas cosas mejor o peor, pero no tenía esa impronta de socialismo del siglo XXI", sostuvo.

A partir de esa distinción, apuntó a un problema que considera central para comprender las limitaciones de los proyectos políticos que buscan transformar la estructura económica: la dependencia de la inversión extranjera.

Elías planteó que cuando un proyecto de país coloca la llegada de capitales extranjeros como condición fundamental para su desarrollo, queda condicionado por las exigencias de esos inversores y por las evaluaciones de los organismos de crédito. "Cuando un proyecto de país se basa en la necesidad de la inversión extranjera como clave del proceso, entonces tiene que respetar todas las reglas favorables al capital, tienen que generar también toda una cantidad de mecanismos de subsidios al capital", señaló.

En esa dinámica, advirtió, las decisiones económicas y la capacidad de definir un rumbo propio quedan subordinadas a las expectativas de los mercados financieros y de quienes tienen capacidad de invertir. "La soberanía pasa a depender del humor, entre comillas, del capital para invertir en un país". Y sumó: "Esa regla es terrible. Es una pérdida de soberanía muy fuerte".

Inversión pública y redistribución de la riqueza

Como alternativa a esa dependencia, Elías propuso pensar el desarrollo nacional desde otra lógica, con mayor protagonismo de la inversión pública y de la industria nacional. A su entender, las políticas de combate a la pobreza también deben apartarse de las respuestas centradas en la austeridad o en transferencias monetarias que no modifican las condiciones estructurales de vida.

En ese sentido, se refirió a los mecanismos de asistencia económica y a una cifra de 10.000 pesos que, según señaló, surge de la agrupación de distintos subsidios, entre ellos la asignación familiar. Si bien reconoció que estas transferencias pueden mejorar los ingresos de algunos hogares y contribuir a reducir los indicadores de pobreza por ingresos, consideró que no alcanzan para revertir otras dimensiones del problema. "Todo lo que es la pobreza estructural no se modifica, o sea, la multifactorial, que además se mide, es altísima", sostuvo.

Para Elías, el primer paso para enfrentar la pobreza estructural pasa por recuperar la soberanía nacional y dejar de organizar las decisiones económicas en función de las reacciones que puedan tener los capitales extranjeros. En ese punto, mencionó los condicionamientos que pueden surgir frente al déficit fiscal, el endeudamiento o la posibilidad de establecer impuestos al capital.

A partir de ese planteo, ubicó la redistribución de la riqueza como una de las claves para modificar el modelo económico. "¿Cómo cambia un país? Gravando a los que tienen", expresó refiriendose a propuestas como la del Pit-Cnt de aplicar un impuesto del 1% al 1% más rico de la población.

Elías sostuvo que la obtención de recursos para financiar políticas públicas debería apoyarse en una redistribución que traslade riqueza desde los sectores de mayores ingresos hacia quienes menos tienen, en lugar de concentrarse en redistribuciones entre trabajadores. En esa línea, cuestionó que los ajustes salariales diferenciales para los sectores de menores ingresos puedan sustituir una transformación más profunda de la estructura distributiva. "Si no se cambia ese pensamiento, si no se piensa, todo lo demás no es cuestión de hacer una serie de recetas", señaló.