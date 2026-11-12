El Complejo Cultural Politeama renueva su cartelera con tres propuestas artísticas que atraviesan diferentes géneros y expresiones musicales. Durante tres noches consecutivas, el público podrá disfrutar de danza folclórica internacional, rock uruguayo y un espectáculo vocal dedicado a una de las bandas más influyentes de la historia de la música.
Agenda cultural
El Politeama propone tres noches de danza, rock y música vocal
El Canelón Folk, La Tabaré junto a Lapso y el espectáculo homenaje a Queen de Voices integran la programación del jueves 12 al sábado 14 de noviembre en el Complejo Cultural Politeama de Canelones.