El Politeama propone tres noches de danza, rock y música vocal

La programación comenzará el jueves 12 con la Noche de Gala de la octava edición del Festival Internacional de Danza El Canelón Folk, que se desarrolla hasta el 14 de noviembre. La propuesta contará con delegaciones de Paraguay y Argentina, representadas por el Grupo Folclórico Pilar Jeroky y el Ballet Martín Fierro, respectivamente. También participarán estudiantes de Formación Artística del SODRE y grupos de El Recoveco Espacio Cultural. La apertura reunirá a más de 30 bailarines sobre el escenario.