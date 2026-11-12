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Cultura y espectáculos Politeama | La Tabaré | Canelones

Agenda cultural

El Politeama propone tres noches de danza, rock y música vocal

El Canelón Folk, La Tabaré junto a Lapso y el espectáculo homenaje a Queen de Voices integran la programación del jueves 12 al sábado 14 de noviembre en el Complejo Cultural Politeama de Canelones.

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Por Redacción de Caras y Caretas

El Complejo Cultural Politeama renueva su cartelera con tres propuestas artísticas que atraviesan diferentes géneros y expresiones musicales. Durante tres noches consecutivas, el público podrá disfrutar de danza folclórica internacional, rock uruguayo y un espectáculo vocal dedicado a una de las bandas más influyentes de la historia de la música.

La programación comenzará el jueves 12 con la Noche de Gala de la octava edición del Festival Internacional de Danza El Canelón Folk, que se desarrolla hasta el 14 de noviembre. La propuesta contará con delegaciones de Paraguay y Argentina, representadas por el Grupo Folclórico Pilar Jeroky y el Ballet Martín Fierro, respectivamente. También participarán estudiantes de Formación Artística del SODRE y grupos de El Recoveco Espacio Cultural. La apertura reunirá a más de 30 bailarines sobre el escenario.

La Tabaré, cuatro décadas de rock y crítica

El viernes 13 será el turno de La Tabaré, la histórica banda liderada por Tabaré Rivero, que celebra cuatro décadas de recorrido dentro del rock nacional. Con una identidad artística que combina música, poesía, humor y crítica social, el grupo mantiene una propuesta que trasciende lo estrictamente musical. La presentación tendrá como invitada a la banda Lapso, encargada de abrir la noche con un espectáculo de aproximadamente 30 minutos.

Un homenaje vocal a Queen

El sábado 14, el grupo Voices llegará con «Una Noche con Queen», un espectáculo a cappella que recorre algunos de los grandes éxitos de la banda británica y culmina con «Rapsodia Bohemia». Mediante arreglos vocales, sus integrantes recrean instrumentos y sonoridades sin utilizar acompañamiento instrumental. Su repertorio y estilo combinan influencias del doo-wop, gospel, negro spiritual, rock y pop.

Las tres funciones comenzarán a las 20 horas en el Complejo Cultural Politeama, ubicado en Tomás Berreta 312, en la ciudad de Canelones. Las entradas están disponibles a través de Tickantel.

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