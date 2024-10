El Indio Solari: "La gente no se da cuenta de que el diablo se caga en su nariz"

“No podemos hacer nada en el pasado, momentáneamente. Y del futuro no tenemos la lógica. Lo que nos obliga a resolver este presente que bastante jodido está. Yo creo que las fuerzas populares ya deberían estar en otra presencia, porque no están cagando en la cara. La gente no se da cuenta de que el diablo se caga en su nariz. Ahora el Papa coincide conmigo, estamos en la misma”.

Bastión del imperio

“Argentina puede ser un lugar que elija el bastión de los blancos, así como lo tienen a Israel en el mundo árabe. Acá también corremos el peligro de ser un bastión del imperio yankee”.

“La democracia no sé si tenemos tantos años, porque si el que gobierna es el Fondo Monetario… Acordémonos que una de las condiciones básicas de un Estado es que pueda manejar su economía, si la manejan en otro lado no estamos tan liberados. La democracia no nos ha dado un sistema que podamos vivir de la manera que promete”.

Actitud contracultural

“Los padres se quejan de que sus hijos están todo el tiempo con los jueguitos. Yo creo que están aprendiendo un nuevo lenguaje, una nueva manera de comunicarse. Pero en este momento, tengo ganas de pensar que va a haber una juventud otra vez, que no le guste el mundo que le dejan los adultos y que, entonces, tengan una actitud contracultural”.

TV para el ojo idiota

“No di entrevistas en la TV. La televisión es un baión para el ojo idiota, un cana en tu casa. Son más caras las producciones de los perfumes que los programas. Está hecho para la publicidad”.

“A mí la TV no me divierte, pero entiendo que a otro le pueda causar gracia. Me pasa lo mismo con la música: yo no escucho cumbia, no me gusta, no es una cosa que me interese. Pero un artista que mueva gente con ese género, está perfecto, se lo gano, y aparte, quizá la cumbia representa ese mundo que yo no sé representar”.

El enano de la motosierra

“Yo veo que hay mucho chico industrial que no cree en eso (las ideas libertarias). No es que todos fueron como 'El Flautista de Hamelin' y vamos a traer al enano de la motosierra. En realidad lo llamativo es que haya una cantidad, pero son los mismos que festejan Jackass y es todo una pelotudez. Cuando te tiran una mala onda, son los peores trolls, no tienen ninguna coherencia”.

El no a Netflix

“Yo estoy haciendo distintas cosas. Hay como una música incidental que tiene que ver con una película que vamos a hacer con Marcelo Figueras y la vamos a producir nosotros porque estaba interesada Netflix, pero vimos lo que había hecho con el Rock de Latinoamérica y dijimos ‘ni en pedo’”, señaló en alusión al documental Rompan todo: La historia del rock en América Latina, que se estrenó en 2020. “Hay artistas que no son de rock. Está visto de una manera casi como si no estuvieras a favor de esa contracultura”.

Las muchachas en la música

“Yo creo que a las que hay que mirar es a las muchachas. Las muchachas están haciendo cosas muy buenas. No son abundancia porque el medio sigue siendo bastante machista. Hay diferencia con lo que era entonces pero sigue siendo... Yo creo que los grupos y los solistas que son mujeres son menos cultoras. No vivieron tanto el rock como el porcentaje de mujeres que hay hoy en el rock. Siempre fue menor. Era la novia de uno y qué sé yo. Como no han gastado ese momento de poner en medida tus conocimientos, tu sapiencia, tus emociones y tus cosas con respecto a la cultura, que es lo que se supone que hay que dedicarse”.