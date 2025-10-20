Hacete socio para acceder a este contenido

Cultura y espectáculos Molotov | cultura | música

MOLOTOV llega a Montevideo para su aniversario 30°

El próximo 09 de diciembre, Molotov se presentará en la Sala del Museo del Carnaval

Cultura: Molotov, la icónica banda mexicana y referente del rock en español, celebra 30 años de trayectoria

Flyer Oficial - Molotov 9 de diciembre en Sala del Museo
Por Redacción Caras y Caretas

Molotov, la icónica banda mexicana y referente de la cultura y del rock en español, celebra 30 años de trayectoria con una gira mundial que los ha llevado a conquistar escenarios en Europa, Latinoamérica y Estados Unidos.

Desde su formación en 1995 en la Ciudad de México, Molotov ha sido un pilar fundamental del rock latino, fusionando rock, hip-hop, funk y rap con letras irreverentes, críticas sociales y un estilo único que los ha convertido en una de las bandas más influyentes del género. Su álbum debut, ¿Dónde Jugarán las Niñas? (1997), rompió esquemas con su sonido explosivo y sus letras provocadoras, consolidándolos como una banda transgresora y auténtica.

Con una trayectoria llena de éxitos como “Gimme the Power”, “Frijolero”, “Puto”, “Hit Me” y “Amateur”, la banda ha sido reconocida con varios premios Grammy Latino, discos de oro y platino, y una legión de seguidores que los ha acompañado en cada etapa de su carrera. Su poderoso show en vivo ha sido aclamado en festivales como Vive Latino, Rock al Parque, Coachella, Glastonbury y Download Festival, llevándolos a escenarios internacionales de primer nivel.

Una gira legendaria para celebrar tres décadas de historia, MOLOTOV 30 ANIVERSARIO TXXXR

“Este es un año muy especial para nosotros. Tres décadas no son fáciles de lograr, pero hemos aguantado vara gracias a ustedes, banda. Nos llena de emoción esta gira mundial para celebrar con todos los que nos han apoyado desde el principio”, compartió el grupo en un mensaje a sus seguidores.

La gira Molotov 30 Años ya ha tenido 52 shows, pasando por Europa, en países como España, Londres, Alemania, Irlanda, entre otros. Luego por LATAM, en Venezuela, Colombia y Ecuador, y finalizaron recientemente la gira por USA. Ahora el turno es para México y sus alrededores, además, de haber sumado nuevas fechas en el conosur para terminar este año. Pasarán por ciudades como Buenos Aires, La Plata, Rosario, Montevideo y Santiago de Chile.

El legado de Molotov sigue más fuerte que nunca

A lo largo de tres décadas, Molotov ha sabido mantenerse vigente, reinventándose sin perder su esencia. Con un discurso contestatario, un sonido inconfundible y un impacto que trasciende generaciones, la banda sigue siendo un referente del rock en español y la música de protesta.

¡La fiesta continúa! Prepárate para una experiencia única e irrepetible con Molotov celebrando 30 años de historia, pasión y música.

La cita será el 9 de diciembre en Sala del Museo del Carnaval.

Entradas a la venta en este link

