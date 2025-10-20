El próximo 09 de diciembre, Molotov se presentará en la Sala del Museo del Carnaval

Molotov, la icónica banda mexicana y referente de la cultura y del rock en español, celebra 30 años de trayectoria con una gira mundial que los ha llevado a conquistar escenarios en Europa, Latinoamérica y Estados Unidos.

Flyer Oficial - Molotov 9 de diciembre en Sala del Museo

Desde su formación en 1995 en la Ciudad de México, Molotov ha sido un pilar fundamental del rock latino, fusionando rock, hip-hop, funk y rap con letras irreverentes, críticas sociales y un estilo único que los ha convertido en una de las bandas más influyentes del género. Su álbum debut, ¿Dónde Jugarán las Niñas? (1997), rompió esquemas con su sonido explosivo y sus letras provocadoras, consolidándolos como una banda transgresora y auténtica.