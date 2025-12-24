El secreto de Los Chobys con el público de Carnaval: "Somos muy sinceros"

Adelantó que durante el espectáculo se va a buscar hablar del impacto de las redes sociales, los celulares, el cambio en la sociedad además de hacerle un “homenaje a la mujer, siempre en código de humor”, subrayó.

“El tiempo ha hecho cambiar un montón de cosas y muchos quedamos a medio camino, entonces, cuesta adaptarse. Un poco vamos a ir por esa visión de lo complicado que se le puede hacer a algunas personas adaptarse a los tiempos y a la tecnología o a las ideologías que corren hoy en día”, expresó.

En cuanto a lo que será el plantel para el próximo Carnaval, Yuane contó que hubo “muchos cambios” y que estos fueron por “distintas razones”. Entre ellas, explicó que buscaron que los técnicos del conjunto se subieran al escenario, por lo que “cambiamos técnicos y mantenemos a la mayoría de los veteranos del conjunto, lo que están hace años”.

“A veces bromeo con algunos de ellos, de que se vayan buscando murga porque tratamos de renovar un poquito el tema de la parte coreográfica, y en un montón de aspectos porque estamos en un concurso. Hay cosas que tenemos que atenderlas y que ya hay varios compañeros que no tienen la misma ductilidad”, continuó.

La "sinceridad" de Los Chobys

Julio Yuane valoró que “hay un lindo grupo, una linda energía” que se “hace notar” en los ensayos. "Esto hace que se facilite mucho el trabajo. Nos conocemos hace mucho tiempo, sabemos por dónde vamos, entonces ensayamos lo mínimo y lo necesario, ni más ni menos”, reveló. “Después, si nos equivocamos, somos nosotros que planteamos la letra, que planteamos la puesta. Es nuestra responsabilidad”.

“Por más que está esa cosa de que Los Chobys no ensayan, no es tan así. Ensayamos lo necesario, nunca llegamos con poco ensayo a un concurso, por más que a veces digan, "Ah, acá se notó", no, nosotros quisimos hacerlo así. Nosotros jugamos mucho con eso, con cosas que parezcan descoordinadas”, agregó.

“Con el tiempo se entendió que este es nuestro estilo, nuestra forma de jugar con el humor, y lo disfrutamos así. A veces le podemos errar o le podemos embocar, ya han pasado de las dos cosas”, y sostuvo que el espíritu y las ganas, “no cambian”.

Para Yuane, estos puntos son una fortaleza para la relación entre Los Chobys y el público del Carnaval. “Somos muy sinceros, y creo que esa sinceridad la trasladamos, si hay un error lo hacemos saber o jugamos con eso. La gente lo disfruta muchísimo y nosotros más”.

“Es muy gratificante porque más allá de cómo nos vayan en el concurso, en los tablados hay una ida y vuelta con la gente que es maravilloso, que es lo que realmente es nuestro leitmotiv”, contó Yuane.

Renovación en la categoría humoristas

Al igual que la postura de Carlos Barceló respecto a la renovación de la categoría humoristas, con la llegada de Social Club al Concurso Oficial del Carnaval, Julio Yuane manifestó que es algo que “celebro y festejo” porque sino, “¿Cómo haces camino?”. Comparó la situación con la de Tus Esfínteres, conjunto de humoristas que a su entender “tenía que haber tenido Carnaval porque era un conjunto muy fresco, renovado, muy divertido, con buena energía pero que nunca se le abrió las puertas”.

Hizo hincapié en que cuando empezaron con Los Chobys en el 2004, “no nos conocía nadie” y que pudieron llegar a los que son hoy gracias a que “nos dejaron hacer el camino”. “Si no das esas oportunidades, capaz cortas el camino a un conjunto que mañana puede llegar a ser un referente en la categoría”.

El director de Los Chobys remarcó que hoy en día los conjuntos “se depuran solos” porque para salir en Carnaval “precisas una inversión y creatividad, para competir en una categoría muy difícil”. “Es bueno poder darles una oportunidad, porque tal vez ese mismo conjunto se va a depurar, va a aprender o va a quedar en el camino, pero la oportunidad la tuvo, cosas que a otros conjuntos no les ha tocado”, sentenció Yuane.